Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce wezwany do MSZ

Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marek Prawda został wezwany do ministerstwa spraw zagranicznych - poinformował wiceszef tego resortu Paweł Jabłoński. Jak dodał, ma to związek z "niedopuszczalną" wypowiedzią rzecznika Komisji Europejskiej Christiana Wiganda. Ten wypowiadał się w Brukseli między innymi na temat praworządności w Polsce.

O czym mówił rzecznik KE?

Christian Wigand przyznał w piątek na konferencji prasowej, że "Komisja Europejska jest bardzo zaniepokojona stanem praworządności w Polsce, szczególnie ostatecznym przyjęciem nowelizacji prawa o sądach". W czwartek wieczorem Sejm, do którego ustawa wróciła po odrzuceniu jej przez Senat, zdecydował, że trafi ona do podpisu prezydenta.

Przypomniał, że wiceszefowa Komisji Europejskiej do spraw praworządności Viera Jourova jeszcze w grudniu apelowała o wstrzymanie prac nad nowelizacją. Napisała w tej sprawie list do polskiego prezydenta, premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu.

Pytany, czy polski rząd powinien dostosować się do decyzji Sądu Najwyższego, odpowiedział, że Komisja Europejska ma obawy co do przedstawionych przez polskie władze stanowisk w sprawie dalszych działań związanych z uchwałą Sądu Najwyższego. Zaznaczył też, że niezależność i prawomocność Trybunału Konstytucyjnego w Polsce została "poważnie podważona" i nie może on wydawać już "efektywnej konstytucyjnej oceny".

Dopytywany, czy to oznacza, że Komisja Europejska nie ma wątpliwości co do prawomocności polskiego Sądu Najwyższego, ale ma wątpliwości - biorąc pod uwagę procedurę artykułu 7. Traktatu o Unii Europejskiej - co do prawomocności polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Wigand odpowiedział, że tak.