Zmarł senator Marek Plura

Zakończyły się prace naprawcze na stacji Warszawa Zachodnia. W piątek po południu wykonawca remontu dworca uszkodził urządzeń sterowania ruchem. Przywracanie ich do sprawności trwało ponad 20 godzin. Spowodowało to olbrzymie utrudnienia na warszawskim węźle kolejowym. - Sytuacja będzie stabilizować się do wieczora - poinformował Karol Jakubowski, rzecznik PKP PLK.