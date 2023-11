Marek Pęk o braku wyboru na wicemarszałka: wydaje mi się, że moja głowa nie poleciała za ten jeden tweet

Powody braku poparcia większości dla Pęka wyjaśniał później w mediach społecznościowych Marek Borowski, senator KO. "W minionej kadencji wicemarszałek Pęk wypowiadał się bardzo agresywnie w stosunku do senatorów opozycji, porównał ich do rosyjskich agentów, został ukarany karą regulaminową przez Komisję Etyki" - wskazał.

Marek Pęk: wydaje mi się, że moja głowa nie poleciała za ten jeden tweet

- Sprowadzanie mojej sytuacji do jakichś przeprosin jest jednak sprowadzaniem tej sprawy do absurdu, bo wydaje mi się, że moja głowa nie poleciała za ten jeden tweet, tweet, który był wcale nie jakiegoś ciężkiego kalibru - dodał Pęk. Jak tłumaczył, ten wpis miał "charakter nawiązujący do dawnej retoryki, która była często stosowana do Prawa i Sprawiedliwości, jak to pod osłoną nocy obrady się toczą".