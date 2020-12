Polski kandydat do Trybunału Obrachunkowego z negatywną opinią Parlamentu Europejskiego

Polski kandydat do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Marek Opioła dostał negatywną opinię Parlamentu Europejskiego. Posłowie zagłosowali za odrzuceniem kandydata zgłoszonego przez polski rząd we wtorek. Opioła to wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli i były poseł PiS.