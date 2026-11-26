ROZMOWA PIASECKIEGO Marek Migalski o walce z nowotworem. "Proszę teraz nie wyłączać odbiorników" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Migalski: ja wiem, że to jest straszny banał, ale im wcześniejsze rozpoznanie, tym większe szanse na przeżycie Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W listopadzie zeszłego roku były europoseł i politolog Marek Migalski napisał w mediach społecznościowych, że ma raka jelita grubego. Chemioterapię zakończył w czerwcu. Od momentu swojej diagnozy Migalski zaangażował się w zachęcanie mężczyzn do regularnego badania swojego stanu zdrowia, napisał też książkę o walce z chorobą.

W "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Migalski podkreślił, że nowotwór wykryto u niego podczas profilaktycznego badania. - Ja nie miałem żadnych objawów. Po prostu chciałem zrobić przegląd, upewnić się, że jestem w świetnej formie. Okazało się, że nie jestem - powiedział.

- Nie czekajcie państwo na jakieś objawy. Po prostu idźcie profilaktycznie, zwłaszcza że duża część tych badań jest darmowa - zaapelował do widzów.

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Gospodarz programu Konrad Piasecki przyznał, że on sam jest w najbliższym czasie zapisany na kolonoskopię.

- Bardzo dobrze, mam nadzieję, że ja się trochę przyczyniłem do tego, bo taka była moja intencja przy tym coming oucie - powiedział Migalski. - Bez wątpienia - odparł Piasecki.

Migalski: w walce z rakiem liczą się miesiące

- Ja wiem, że to jest straszny banał, ale proszę, żeby teraz nie wyłączać odbiorników. Naprawdę, im wcześniejsza diagnoza i wcześniejsze rozpoznanie, tym większe szanse na przeżycie - apelował. Zaprzeczył też, że on sam jest "modelowym" przykładem na to, że warto się badać. - Modelowym byłbym, gdybym poszedł dwa albo trzy lata wcześniej. Poszedłem już w tym momencie, kiedy się okazało, że mam przerzuty do węzłów chłonnych, więc jest to przynajmniej o jeden krok za późno - mówił.

- W moim przypadku te szanse przeżycia są o wiele mniejsze, niż gdybym poszedł dwa, trzy, cztery lata wcześniej i rak zostałby wykryty na wcześniejszym etapie - podkreślił. Jak zaznaczył, "to jest kwestia na przykład kilkunastu miesięcy i nasze szanse na przeżycie zwiększają się z 50 procent na przykład do 90 procent".

Migalski o swoim stanie zdrowia

Migalski był też pytany o to, jaki jest jego obecny stan zdrowia. - Jestem po półrocznej chemii, zbieram się w sobie - odparł. Jak mówił, jest przed kolejną tomografią komputerową w związku z wykrytą u niego polineuropatią aksonalną, przez co "po szklankę sięga raczej dwoma rękami".

- Ja żartuję, że dla pana TK oznacza Trybunał Konstytucyjny, a dla mnie tomograf komputerowy - zwrócił się do Piaseckiego. - Przez najbliższe trzy lata będę co trzy miesiące badany, monitorowany, czy tam czasem nie ma jakichś przerzutów. Mogę powiedzieć także, zakończyła się chemioterapia, a w tej chwili trwa taki okres monitorowania - powiedział.

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