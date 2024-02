Ukraina. Ekspert: mamy szansę doprowadzić do tego, że Rosja przegra wojnę

Celem rosyjskiego imperializmu jest rozmontowanie europejskiego systemu bezpieczeństwa i polityczna śmierć NATO - ocenia politolog i analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Marek Menkiszak. Ekspert ocenia również, że Rosja "absolutnie nie jest gotowa do zmasowanej inwazji", a Europa ma szansę doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie.

Marek Menkiszak był pytany o odradzający się rosyjski imperializm i cele, które chce osiągnąć Federacja Rosyjska między innymi poprzez wojnę w Ukrainie. Jak stwierdził, niezmiennym celem Rosji jest rozmontowanie obecnego systemu bezpieczeństwa w Europie i ukształtowanie go w sposób, w którym Rosja de facto będzie dyktować reszcie to, co uważa za właściwe dla niej i zgodne z jej interesem.

- Polityczna, faktyczna śmierć NATO i podyktowanie takiego systemu, w którym Rosja będzie współdecydentem i będzie dyktować. Jeżeli nie uzyska tego na drodze politycznej poprzez ustępstwa, będzie próbować - tego się nie da wykluczyć i to jest ten najczarniejszy scenariusz - wykorzystywać metody bardziej radykalne - ocenił i zaznaczył, że możliwe jest eskalowanie wojny hybrydowej.

- Pamiętajmy, że jesteśmy w stanie wojny z Rosją, trwa ona od lat i ma charakter hybrydowy. Rosjanie dokonują cyberataków, kampanie propagandowe, próby destabilizacji sytuacji wewnętrznej w szeregu ważnych krajów w Europie. W tej chwili atakują już infrastrukturę krytyczną. Takie ataki testowe wykonywane są w różnych miejscach - powiedział.

Marek Menkiszak PAP/Tomasz Gzell

Zastraszenie i destabilizacja

Kierownik zespołu rosyjskiego Ośrodka Studiów Wschodnich wyjaśnił że to m.in. ataki na kable podmorskie, gazociągi, systemy zarządzania ruchem kolejowym czy wirusy atakujące choćby systemy energetyczne. W ten sposób, w jego ocenie, Kreml może wykorzystywać eskalację jako sposób na zastraszenie i próbę mocniejszej destabilizacji sytuacji wewnętrznej w państwach Bałtyckich i Polsce.

- Wreszcie, nie da się całkowicie wykluczyć, chociaż to nadal jest mało prawdopodobny wariant, mogą doprowadzić do ograniczonej operacji wojskowej - prognozował.

- Wszyscy sobie wyobrażają, że chodzi o jakąś gigantyczną inwazję, do której Rosjanie przez lata będą się przygotowywać i odbudowywać swoje siły zbrojne, aby dokonać takiej zmasowanej inwazji. To nie musi wcale dziać się w ten sposób. Może być to ograniczona operacja wojskowa, której celem będzie zajęcie jakiejś części terytorium, postraszenie użyciem broni jądrowej i zażądanie negocjacji na temat porozumień politycznych - ocenił rozmówca PAP.

Były szef NATO Anders Fogh Rasmussen o "powodzie", dla którego "też jesteśmy częścią wojny" w Ukrainie TVN24

Rosja nie jest przygotowana do zmasowanej inwazji

Menkiszak podkreślił, że do realizacji scenariusza zmasowanej inwazji Rosja absolutnie nie jest w tym momencie gotowa, o ile nie użyłaby od razu broni jądrowej. Zaznaczył, że to nie jedyne scenariusze, którymi mogą się posłużyć przywódcy Kremla.

- Pamiętajmy, że ważna jest percepcja. Nieważne nawet jaki jest stan rzeczywisty. Rosjanie uważają, że o zwycięstwie w wojnie nie decydują wyłącznie posiadane zdolności wojskowe. Decyduje przewaga psychologiczna i wola polityczna. Oni uważają, że mają tę wolę, a strona zachodnia tej woli nie ma. Że my się boimy tego konfliktu, nie jesteśmy na niego gotowi i jeżeli powstanie wiarygodne zagrożenie takim konfliktem, to będziemy się go obawiać i raczej szukać porozumienia, a nie odpowiadać na agresywne rosyjskie działania - powiedział.

Ekspert OSW ocenił, że w momencie, w którym Rosjanie np. dojdą do wniosku, że gwarancje amerykańskie z artykułu 5 NATO przestają funkcjonować, bo do władzy w USA dochodzi Donald Trump, który - zdaniem Rosjan - może mieć zupełnie inne poglądy w tej sprawie, i nawet jeśli będzie to fałszywa ocena Federacji Rosyjskiej, to już tworzy wysokie ryzyko na to, że zdecyduje się na bardziej agresywne działanie.

Biały Dom reaguje na słowa Donalda Trumpa. Zapewnia o jedności NATO Anna Czerwińska/Fakty TVN

Zachód ma wciąż przewagę nad Rosją

Menkiszak zaznaczył, że Zachód jako całość wspierający Ukrainę, ciągle ma poważną przewagę nad Rosją, zarówno technologiczną, gospodarczą, finansową, a nawet wojskową. W związku z tym, w jego ocenie od woli politycznej i od tego, czy zdamy sobie sprawę z tego, jaka jest stawka w tym konflikcie, w którym "nie chodzi o jakiś kawałek Ukrainy, a o ład bezpieczeństwa w Europie i ład globalny". - To jest stawka tego konfliktu - dodał.

- Jeżeli się zmobilizujemy, przekroczymy pewne ograniczenia proceduralne, powołamy koalicję chętnych, dokonamy szybkiego i zdecydowanego wsparcia Ukrainy, jeśli chodzi o dostawy broni i usuniemy te ograniczenia, które Ukraińcy mają co do użycia broni na terytorium Rosji, zaostrzymy sankcje wobec Rosji w tych kluczowych elementach dotykających sektora energetycznego - to mamy szansę w ciągu najbliższych lat doprowadzić do tego, że nie tylko Rosja nie wygra, ale przegra wojnę w Ukrainie - prognozował ekspert.

- A przede wszystkim nie będzie de facto zdolna, żeby dokonać bardziej poważnych, agresywnych działań przeciwko nam - podsumował.

Autorka/Autor:tas/kab

Źródło: PAP