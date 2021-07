Senator PiS: przyjmujemy uchwałę o nepotyzmie, a sekretarz generalny partii to jego twarz

We wtorek po południu senator Marek Martynowski ogłosił w mediach społecznościowych, że z dniem 6 lipca rezygnuje z funkcji przewodniczącego klubu senackiego Prawa i Sprawiedliwości i wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego tej partii. We wpisie Martynowski poinformował, że jego rezygnacja jest spowodowana "walką" z nepotyzmem w szeregach partii rządzącej.

"Odrobina honoru nakazywałaby nieprzyjęcie tej funkcji"

- To, co się stało na Radzie Politycznej, czyli najpierw uchwalenie uchwały potępiającej nepotyzm, a później wybór sekretarza generalnego (Krzysztofa Sobolewskiego - red.), który jest twarzą nepotyzmu - stąd moja decyzja i tyle - powiedział polityk.

- Dla mnie nielogiczne jest to, że my jednomyślnie przyjmujemy uchwałę, po czym 60 osób głosuje przeciwko sekretarzowi generalnemu, który jest w tej chwili twarzą nepotyzmu. Brak logiki w tym wszystkim - mówił Martynowski.

Dopytywany, czemu uważa, że Krzysztof Sobolewski jest "twarzą nepotyzmu", odpowiedział: - Przecież wszyscy wiemy, że jego żona pracuje w Orlenie jako dyrektorka, wcześniej miała trzy rady nadzorcze, wiem, że zrezygnowała z tych rad nadzorczych. - Rezygnacja z rad nadzorczych to uważam, że to kpina z wyborców - ocenił.

"Dziwaczne ruchy"

Dopytywany, czy gdyby Krzysztof Sobolewski nie został wybrany na sekretarza generalnego, to on nie zrezygnowałby z funkcji, odparł: - Oczywiście, że bym postąpił inaczej. Uważam, że odrobina honoru nakazywałaby nieprzyjęcie tej funkcji.

Martynowski: liczę, że przyjdzie jakaś refleksja

Jednocześnie senator Martynowski dodał, że liczy na to, że wraz z jego rezygnacją "przyjdzie jakaś refleksja". - Bo sekretarz generalny to jest naprawdę ważna funkcją partii, to on ustala, akceptuje listy wyborcze. Po części mogę być ofiarą tej uchwały o nepotyzmie, bo pewnie nie znajdę się na liście kandydatów do Senatu - wyjaśniał Martynowski.