Marek Magierowski w wywiadzie dla CNN o rosyjskiej inwazji na Ukrainę: to nie wszystko, co Putin przygotował

Ambasador mówił też, że obecna sytuacja doprowadziła do zwiększenia jedności NATO. - Wzmocniło to tożsamość narodową Ukrainy, odwróciło wiele trendów politycznych w Niemczech. Jest to niezwykłe. Nie spodziewaliśmy się tego przez wiele lat, a teraz się to nagle dzieje. Niestety w tak smutnych okolicznościach - dodał.