Marek Magierowski chce od MSZ prawie miliona złotych "rekompensaty"

Wakacje, ku uciesze dzieci, to czas wolny od szkoły. Dorośli często mają z tego powodu mniej powodów do radości, gdyż muszą przez te dwa miesiące zapewnić dzieciom opiekę. A, jak podaje BIG InfoMonitor, średni koszt letnich zajęć dla dzieci to kwota rzędu 1 421 złotych. Z kolei za kolonie trzeba zapłacić nawet do 5 tysięcy złotych.