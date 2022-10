Marek Kuchciński ma zostać nowym szefem KPRM. Komentarze

Marek Kuchciński doskonale zna wszystkie sytuacje rządowe, wszystkie resorty - mówił w piątek TVN24 poseł PiS Krzysztof Tchórzewski komentując kandydaturę polityka na stanowisko szefa kancelarii premiera. Kuchciński podał się do dymisji z funkcji marszałka Sejmu, gdy wyszło na jaw, że wykorzystywał rządowy samolot do prywatnych celów. Poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras przypomniał, że "toczy się śledztwo w sprawie nielegalnych lotów".

Szef sejmowej komisji spraw zagranicznych i były marszałek Sejmu Marek Kuchciński potwierdził w czwartek w rozmowie z dziennikarzami, że dostał propozycję, by objąć stanowisko szefa kancelarii premiera po odejściu Michała Dworczyka. - Przyparty do muru tymi licznymi mikrofonami potwierdzam, że zgodziłem się, natomiast decyzja należy do premiera i prezydenta. Dziękuję bardzo - mówił.

Premier Mateusz Morawiecki pytany o propozycję dla Kuchcińskiego, powiedział, że to jego "autorski pomysł". - Poprosiłem pana przewodniczącego, marszałka Marka Kuchcińskiego o to, żeby współpracował ze mną w tej najbliższej roli, najważniejszej roli, jaką jest szef kancelarii - powiedział szef rządu. Dodał, że bardzo się cieszy, "że pan marszałek chce się podjąć tej roli, że zdecydował się na pełnienie tej funkcji".

Tchórzewski o Kuchcińskim: jego kompetencje nie podlegają dyskusji

Reporter TVN24 Radomir Wit zapytał w piątek posła PiS Krzysztofa Tchórzewskiego, jak ocenia kandydaturę Kuchcińskiego i czy jego przeszłość nie będzie obciążeniem. Kuchciński w 2019 roku podał się do dymisji krótko przed końcem kadencji, gdy wyszło na jaw, że wykorzystywał rządowy samolot do prywatnych celów.

- Marek Kuchciński doskonale zna wszystkie, że tak powiem, sytuacje rządowe, wszystkie resorty - ocenił Tchórzewski. Jak mówił, "dodać do tego należy jego pracę jako marszałka Sejmu, wieloletnią pracę jako posła, wieloletnią pracę jako przewodniczącego klubu, więc jeśli chodzi o jego kompetencje w tej dziedzinie, to one nie podlegają dyskusji".

Na uwagę, że Kuchciński miał "twarde lądowanie" z funkcji marszałka Sejmu polityk odparł: - "wie pan, komu się w życiu coś nie zdarza".

Dopytywany, czy "polityczne grzechy" tak łatwo się usprawiedliwia, odpowiedział: - "z tego tytułu, myślę, że wyciągnął odpowiednie wnioski i nie jest to przyczyna dla jakiej się polityka zabija". Dodał, że wyborcy go wybrali ponownie na posła, więc jest przedstawicielem swojego regionu.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras przypomniał, że "toczy się śledztwo w sprawie nielegalnych lotów". - Oczywiście wiemy, jak ta prokuratura to śledztwo prowadzi, ale go nie umarza, bo musiałaby wtedy narazić się na kontrolę sądową - powiedział TVN24.

- Natomiast sprawa jest o tyle istotna, że pan Kuchciński jako szef kancelarii premiera będzie nadzorował całą procedurę lotów HEAD, czyli będzie miał dostęp do starych dokumentów, będzie mógł mataczyć, mówiąc wprost. Niszczyć dokumenty, wpływać na zeznania świadków, tworzyć tak strukturę, żeby wtedy, kiedy, prokurator kiedyś postawi mu zarzuty, mógł powiedzieć: ale tam w dokumentach na przykład nic nie ma - mówił Nitras.

Podkreślił, że "sprawa lotów musi być wyjaśniona".

Terlecki o powołaniu Kuchcińskiego: to była wspólna decyzja

W czwartek informację o powierzeniu funkcji szefa KPRM Markowi Kuchcińskiemu potwierdził w Polsat News Ryszard Terlecki, szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu. - To jest decyzja, która zapadła, ale prezydium komitetu pozostawiło Markowi Kuchcińskiemu jeszcze trochę czasu do przeanalizowania swoich przyszłych zadań, obsady personalnej. Myślę, że te prace dobiegają końca i ta decyzja, powołanie będzie w najbliższych dniach - mówił Terlecki.

Ryszard Terlecki został zapytany na antenie telewizji państwowej o to, czy nominacja była wskazaniem premiera, czy też rekomendacją kierownictwa partii. - To była wspólna decyzja, zresztą pan premier jest też w kierownictwie partii, więc na prezydium komitetu politycznego nie było żadnych wątpliwości co do zasadności tej nominacji - zakomunikował.

