Skandaliczna wypowiedź Marka Króla. Szef KRRiT "wydał polecenie"

"Wydałem polecenie rozpoczęcia postępowania skargowego w sprawie wypowiedzi p. Marka Króla w Telewizji Republika. Jest to postępowanie standardowe - po wpłynięciu skargi urząd musi skargę rozpatrzyć. Nie ma tu dowolności. Dotyczy to wszystkich postępowań skargowych" - napisał szef KRRiT Maciej Świrski na platformie X (dawniej Twitter).

Skandaliczne słowa Króla

- Chciałem zaprotestować przeciwko nadużywaniu tych skojarzeń z nazizmem i wykorzystywania pamięci Zagłady do tej debaty, bo w moim przekonaniu jest to nadużycie - zareagował Dymek. - Ja się pod tymi wypowiedziami z całą pewnością nie podpisuję i uważam, że nie powinno się sięgać po tego rodzaju skojarzenia, szczególnie w kraju, który był ofiarą nazistowskiej agresji - powiedział.

- To jest adnotacja - wtrącił dziennikarz TV Republika, po czym wskazał "na kilka kluczowych pytań" dotyczących paktu migracyjnego, m.in., "co z tymi ludźmi zrobić?".

Stwierdzenie Pietrzaka i reakcja Bodnara

W niedzielę na antenie TV Republika satyryk i publicysta Jan Pietrzak powiedział: - Mam okrutny żart z tymi imigrantami, że oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. I tam będziemy (...) tych imigrantów, wpychanych nam nielegalnie przez Niemców, ponieważ nielegalni nie są ci ludzie, którzy uciekają do lepszego świata. Nielegalne są te władze, które ich wpuszczają, czyli nielegalni są Niemcy. Ich hasło witające przybyszów było nielegalne, poza traktatowe, niezgodne z jakimikolwiek prawami. To jest nielegalna działalność niemiecka. Powinniśmy na to się uczulić w nadchodzącym roku, bo zdaje się, że na głowę zaczynają nam bardzo wchodzić".