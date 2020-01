Chmaj: wiceminister Warchoł potraktował Komisję Wenecką lekceważąco

Z delegacją nie spotkał się żaden przedstawiciel polskiego rządu. Wiceminister sprawiedliwości i jednocześnie członek Komisji Weneckiej Marcin Warchoł w liście skierowanym do przedstawicieli delegacji uznał, że marszałek Senatu nie posiada uprawnień do zapraszania Komisji. Napisał, że "jesteśmy zmuszeni uznać wizytę przedstawicieli Komisji jako nieoficjalną i nieformalną".

Podkreślił, że Komisja Wenecka jest organem doradczym Rady Europy, która jest organizacją międzynarodową, do której należy Polska. Dodał, że "organizacja międzynarodowa stoi na straży wolności i praw człowieka". - A zatem zapraszając do Polski Komisję Wenecką, zapraszamy organ doradczy organizacji, który zajmuje się prawem konstytucyjnym i wartościami, które są podzielane przez wszystkie państwa sygnatariuszy Rady Europy - mówił Chmaj.

- Komisja zachowała się tutaj bardzo odpowiedzialnie, ponieważ odpowiedziała na zaproszenie Senatu. Co więcej, jest obietnica, że opinia dotycząca ustawy będzie w przyszłą środę, może w czwartek - powiedział.

Odniósł się również do listu wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, w którym zaprosił przedstawicieli Komisji do odwiedzenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, gdzie "można zobaczyć ślady okrucieństwa komunistycznego wymiaru sprawiedliwości i skutki braku rozliczenia sędziów z tego okresu". Delegacja nie pojawiła się na miejscu.

- Minister Warchoł potraktował Komisję Wenecką lekceważąco. Co więcej, obniżył rangę jej wizyty w Polsce i zlekceważył prośby, które Komisja przedstawiła - ocenił Chmaj. Dodał, że "to, jak się zachował minister Warchoł, obciąża tylko i wyłącznie" jego.

Podkreślił, że nie możemy dzielić wizyt Komisji Weneckiej na oficjalne i nieoficjalne. - Co znaczy wizyta oficjalna? Jeżeli zaprosiłby rząd, to jest wizyta oficjalna, a jeżeli zaprosi jakikolwiek inny podmiot, czy obywatel, to jest wizyta nieoficjalna? - pytał. - Jesteśmy członkiem Rady Europy i każda osoba, każdy organ może zaprosić Komisję i każda wizyta Komisji będzie miała taką samą rangę - zaznaczył konstytucjonalista.