Marek Belka o stosunku władzy do Unii Europejskiej i ewentualnej zmianie konstytucji

Marek Belka w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 mówił o stosunku rządzących do Unii Europejskiej i zaproponowanej przez Donalda Tuska zmianie konstytucji. - PiS jest mistrzem w wytwarzaniu atmosfery kryzysu i mobilizowaniu niezdecydowanego elektoratu na swoją korzyść - stwierdził europoseł, były premier. - Trudno powiedzieć co jest u Kaczyńskiego za kołnierzem. Myślę, że on Unii Europejskiej nie kocha, bardziej kocha władzę - dodał.

Marek Belka: PiS jest mistrzem w wytwarzaniu atmosfery kryzysu

Jego zdaniem "na krótką metę to dla opozycji obciążająca, trudna decyzja, ale to na pewno jest w interesie Polski". - PiS mówi, że oczywiście kochamy bycie w Unii, ale nie w takiej, jaka jest obecnie. Takiej, jaką oni sobie wymarzyli nigdy nie było i nigdy nie będzie. To taka figura retoryczna, by omamić wyborców - powiedział Belka.