Belka: trzeba będzie radykalnie podnieść podatki

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawę w sprawie tak zwanych trzynastych emerytur i rent. Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Minister rodziny Marlena Maląg przekazała, że we wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt, który ma wprowadzić w 2021 r. dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, czyli tzw. czternastą emeryturę. "Czternastki" mają być wypłacone w listopadzie i grudniu 2021 r. Prezydent Andrzej Duda we wtorek wyraził nadzieję, że z czasem pojawi się także "piętnasta emerytura".

"To samo stanie się z polskim górnictwem"

- To bardzo interesujące zjawisko. Ekonomiści znają takie zjawisko. Jak jakaś gałąź gospodarki upada, to tuż przed upadkiem mamy zjawisko przyspieszenia wzrostu płac. Tak było na przykład z hutnictwem stali w Stanach Zjednoczonych w latach 60., 70. - powiedział Belka. Ocenił, że to samo stanie się z polskim górnictwem.

Belka: rząd za wysoką inflację obciąży Glapińskiego

Zaznaczył jednak, że "to nie jest galopująca inflacja". - My się martwimy dlatego, że ostatnie lata były w tym zakresie tak znakomite - dodał. - Inflacja wzięła się z tego, że my, jako gospodarka polska, od kilku lat rośniemy szybciej niż nas na to stać. Pojawiają się nierównowagi gospodarcze i jedną z oczywistych nierównowag gospodarczych jest presja cenowa, która wywoła presję płacową, która z kolei będzie nakręcać ceny - tłumaczył Belka. - Jak gospodarka rośnie ponad potencjał, jak to się mówi, to wtedy raczej stara się ją przyhamować, na przykład nieco wyższymi stopami procentowymi, albo przynajmniej sygnalizując możliwość ich podniesienia, a nie dorzuca się paliwa do pieca wyłącznie z powodów politycznych - powiedział. Dodał, że na miejscu Glapińskiego "byłby bardziej powściągliwy, bo narazi się na krytykę słuszną i niesłuszną także".