Polska

Duży spadek notowań jednej partii. Nowy sondaż

Budynek Sejmu RP
Horała: Polska 2050 się zużyła
Źródło: TVN24
W najnowszym, marcowym badaniu Opinii24 Koalicja Obywatelska umacnia się na pozycji lidera z wynikiem 34,2 procent, podczas gdy poparcie dla PiS kolejny raz spadło, osiągając poziom 22 procent. Pozostałe ugrupowania mają podobne wyniki jak w poprzednich miesiącach, ale zwraca uwagę załamanie się notowań Polski 2050.

Pracownia Opinia24, która co miesiąc bada preferencje polityczne Polaków, opublikowała najnowszy sondaż partyjny. 73 procent ankietowanych z próby wynoszącej 1001 osób zadeklarowało, że wzięłoby udział w wyborach do Sejmu, gdyby odbyły się w najbliższą niedzielę.

52 procent badanych na to pytanie odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 21 procent "raczej tak". Natomiast 20 procent badanych odpowiedziało, że nie wzięłoby udziału w głosowaniu, w tym 10 procent "raczej nie" i 10 procent "zdecydowanie nie". 7 procent ankietowanych nie miało w tej sprawie zdania. 541 osób odpowiadało na pytanie o to, jaką partię popierają.

Wyniki poszczególnych partii

Liderem pozostaje - i to z coraz mocniejszym poparciem - Koalicja Obywatelska - osiągając wynik 34,2 procent (o 2,2 punktu procentowego wyższy niż w lutym). To najlepszy rezultat KO od roku w sondażach Opinii24.

CZYTAJ WIĘCEJ: Lutowy sondaż Opinii24

Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w badaniu 22 procent - co oznacza spadek w ciągu miesiąca o 2,5 punktu procentowego. Partia Jarosława Kaczyńskiego wyraźnie i stopniowo traci poparcie od lipca 2025 roku, kiedy mogła cieszyć się wynikiem 29,3 procent.

Na trzecim miejscu niezmiennie pozostaje Konfederacja, którą wskazało 14,5 procent respondentów. Tym samym partia ta zyskała 1,9 p.p.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
SEJM shutterstock_1036872508
Oni mieliby większość w Sejmie. Nowy sondaż
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Henning-Kloska
"Trzy kluczowe kwestie" i "test dla koalicji". Kulisy spotkania liderów
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiMarcin Złotkowski
Przypinka z logiem Polski 2050 w klapie marynarki Szymona Hołowni
Co dalej po rozłamie? Pięć pytań o przyszłość Polski 2050
Marcin Złotkowski, Sebastian Zakrzewski

Będąca na czwartym miejscu Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 7,2 procent odnotowała spadek popularności o 0,5 p.p.

Tuż za partią Grzegorza Brauna jest Lewica, z poparciem wynoszącym 6,1 procent (spadek o 0,2 p.p.). Tak samo będąca po lewej stronie sceny politycznej partia Razem ma głos 4,1 procent badanych (wzrost o 0,4 p.p.).

Polskie Stronnictwo Ludowe osiągnęło 3 procent poparcia, co oznacza wzrost o 1,3 p.p. w porównaniu do lutego. Natomiast ich dawny koalicyjny partner - Polska 2050 - ma głos zaledwie 1,5 procent ankietowanych, co oznacza spadek aż o 2,6 p.p. W lutym nastąpił rozłam w tej partii, kiedy niemal połowa posłów wyszła z Klubu Parlamentarnego Polska 2050 i utworzyła nowy klub - Centrum.

Próg wyborczy dla partii wynosi 5 procent, a dla koalicyjnych komitetów - 8 procent. Oznacza to, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to Polska 2050, partia Razem i PSL nie weszłyby do Sejmu.

Na inną partię niż wyżej wymienione wskazało 0,6 procent badanych (wzrost o 0,1 p.p.). Natomiast 6,8 procent ankietowanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć" (spadek o 0,1 p.p.).

Aktualny czytasz: Duży spadek notowań jednej partii. Nowy sondaż

Badanie przeprowadzono w dniach 2-4 marca 2026 roku techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) i wywiadów internetowych (CAWI), na reprezentatywnej próbie 1001 pełnoletnich mieszkańców Polski. Pracownia zastrzega, że udziały procentowe preferencji wyborczych są zaokrąglane do pierwszego miejsca po przecinku, zatem w niektórych przypadkach mogą się nie sumować do 100 procent.

"Wyraźniej kurczą się elektoraty mniejszych partii"

Według dyrektor badań społecznych pracowni Opinia24 Urszuli Krassowskiej "w marcu wyniki preferencji wyborczych nie przynoszą większych przetasowań w czołówce sceny politycznej".

"Kolejność czterech pierwszych ugrupowań pozostaje taka sama jak w lutym. Wyraźniej kurczą się natomiast elektoraty mniejszych partii, co w praktyce może oznaczać dla nich grę o najwyższą stawkę - polityczne 'być albo nie być' w sejmowych ławach" - dodaje Krassowska.

Dyrektorka - z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Kobiet - zwraca uwagę, że gdyby głosowały tylko kobiety, to "Koalicja Obywatelska wyraźnie powiększyłaby przewagę nad PiS, uzyskując 39 procent poparcia wobec 21 procent dla tej drugiej partii. Na trzecim miejscu pozostałaby Konfederacja, jednak z wynikiem tylko 9 procent. Czwartą pozycję zajęłaby Lewica z poparciem na poziomie 7 procent. Tyle samo zdobyłaby Konfederacja Korony Polskiej. Partia Razem oraz PSL uzyskałyby po 3 procent głosów, a Polska 2050 - 2 procent".

OGLĄDAJ: Rozłam w Polsce 2050. Leo: jako pierwszy zdezerterował Szymon Hołownia
22 1045 kawa cl-0015

Rozłam w Polsce 2050. Leo: jako pierwszy zdezerterował Szymon Hołownia

22 1045 kawa cl-0015
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Filip Czerwiński /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Rafał Guz/PAP

