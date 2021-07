Marcin Wiącek, nowy rzecznik praw obywatelskich: wyrok TSUE powinien być wykonany

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł 15 lipca, że system dyscyplinowania sędziów w Polsce jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej, a Polska została zobowiązana do usunięcia uchybień. Nowo wybrany rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek w "Faktach po Faktach" mówił, że wyrok ten "powinien być wykonany". - Jestem zwolennikiem poglądu, że do momentu implementacji tego wyroku przez ustawodawcę Izba Dyscyplinarna (Sądu Najwyższego) powinna zawiesić swoją działalność - dodał RPO. Zadeklarował także, że "na pewno" pojedzie na tegoroczny Pol'and'Rock Festival, organizowany przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 lipca powinien być wykonany - ocenił nowy rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek w "Faktach po Faktach" w TVN24. Chodzi o wyrok, w którym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał 15 lipca, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii Europejskiej . TSUE przekazał, że "w przypadku, gdy Trybunał stwierdza uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego, na danym państwie członkowskim spoczywa obowiązek przyjęcia środków niezbędnych do tego, by uchybienie to ustało".

Wiącek o skutkach wyroku TSUE: Izba Dyscyplinarna powinna zawiesić swoją działalność

- Jestem zwolennikiem poglądu, że do momentu implementacji tego wyroku przez ustawodawcę Izba Dyscyplinarna powinna zawiesić swoją działalność, a sprawy, które są przez nią rozpatrywane, powinny być przekazane do właściwości innych izb Sądu Najwyższego - oznajmił nowo wybrany rzecznik praw obywatelskich.

Marcin Wiącek o koncesji dla TVN24

- Uważam, że procedura przyznania koncesji, która toczy się na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, powinna być zakończona na podstawie tych samych przepisów - podkreślił Wiącek. - Jeżeli postępowanie koncesyjne zostało wszczęte na podstawie określonego stanu prawnego, to nie powinno się zmieniać reguł gry w czasie jej trwania, a więc to postępowanie powinno być moim zdaniem dokończone na podstawie aktualnych przepisów - wyjaśniał. W jego opinii "to by było rozwiązanie najbardziej spójne z pryncypiami konstytucyjnymi".