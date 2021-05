Girzyński: zagłosuję na Marcina Wiącka. Premier: obydwie kandydatury są akceptowalne

Cieszę się, że jesteśmy coraz bliżej wypracowania konsensusu - mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do kwestii wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Wcześniej Zbigniew Girzyński, jedyny poseł PiS, który podpisał się pod kandydaturą Marcina Wiącka na RPO przyznał, że nie udzieliłby mu poparcia "gdyby nie miał zamiaru za nim zagłosować".

- Jesteśmy w takiej sytuacji, którą już wcześniej analizowaliśmy, ponieważ ta kandydatura jest nam znana i wkrótce będziemy rozstrzygać, jak do tej propozycji, bo tak to odbieram, podejść - mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do kandydatury Wiącka.