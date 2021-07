Kandydat opozycji na RPO z poparciem PiS. Minął termin zgłaszania

Jak doszło do poparcia dla Wiącka

- Podpisy właściwie zostały już zebrane - mówił. Na pytanie, czy to podpisy opozycji, potwierdził i dodał: - Z tego co wiem, jest to chyba dobra wiadomość, także partia rządząca przychyla się do tej kandydatury - poinformował. - Takie są informacje, a czy będą potwierdzone, zobaczymy, bo w praktyce bywa różnie z partią rządzącą - dodał.

Gowin: mówiłem konsekwentnie, że profesor Marcin Wiącek jest najlepszym kandydatem

Szef Porozumienia wicepremier Jarosław Gowin na konferencji w Toruniu przekazał, że jest "bardzo szczęśliwy i dumny", że do wyboru RPO dojdzie najprawdopodobniej na najbliższym posiedzeniu Sejmu. - Kilka tygodni temu zapowiadałem w imieniu Porozumienia, że doprowadzimy do wyboru RPO ponad podziałami na linii rząd - opozycja - zauważył.

- Mówiłem konsekwentnie, że profesor Marcin Wiącek jest najlepszym kandydatem na RPO. Cieszę się, że nasi koalicjanci z PiS przychylili się do tej kandydatury - przyznał Gowin. Dodał, że wierzy, że będzie to początek lepszej kultury wzajemnej współpracy między rządem a opozycją.

Pat w parlamencie w sprawie wyboru RPO

Za trzecim razem Sejm powołał na RPO kandydata PiS, wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka, jednak Senat nie wyraził na tę kandydaturę zgody. Podobnie było za czwartym i piątym razem - Senat nie zgodził się, by urząd RPO objęli - powołani na to stanowisko przez Sejm: najpierw poseł PiS Bartłomiej Wróblewski, a ostatnio - senator niezależna Lidia Staroń .

Trybunał Konstytucyjny orzekł w kwietniu, że przepis ustawy o RPO, który pozwala na to, by Rzecznik Praw Obywatelskich pełnił swój urząd po zakończeniu kadencji do czasu wyboru następcy, jest niezgodny z konstytucją. Przepis ma stracić moc obowiązującą 15 lipca. Jak wskazał TK, do tego czasu parlament powinien uchwalić zmianę przepisów, która dostosuje ustawę o RPO do wyroku.