Kandydat opozycji na RPO z poparciem PiS

Prawo i Sprawiedliwość przychyliło się do poparcia kandydatury Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich, co potwierdził w Sejmie szef klubu tej partii Ryszard Terlecki. Wcześniej taką decyzję zapowiadał wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL. To już szósta próba wyboru RPO.

W piątek po godzinie 16 mija termin zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Na sejmowym korytarzu przy Wiejskiej o tę sprawę pytany był rano szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Przekazał wtedy, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało swoją kandydaturę. - Jeszcze chwilę i wszystko się państwo dowiecie - zapowiedział. Wcześniej Terlecki zastanawiał się, czy - jak mówił - wystawianie kolejnego kandydata "ma sens".

Po tych słowach z reporterem TVN24 Radomirem Witem rozmawiał wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL). Poinformował, że kandydatem opozycji będzie ponownie prawnik doktor habilitowany Marcin Wiącek. Poprzednio nie uzyskał on poparcia obozu rządzącego.

- Podpisy właściwie zostały już zebrane - mówił. Na pytanie, czy to podpisy opozycji, potwierdził i dodał: - Z tego co wiem, jest to chyba dobra wiadomość, także partia rządząca przychyla się do tej kandydatury - poinformował. - Takie są informacje, a czy będą potwierdzone, zobaczymy, bo w praktyce bywa różnie z partią rządzącą - dodał.

Marcin Wiącek w Sejmie PAP/Marcin Obara

Przed godziną 11 Terlecki w krótkiej wypowiedzi dla dziennikarzy potwierdził, że PiS poprze kandydata, którego zgłaszają ludowcy, czyli Marcina Wiącka. - Złożyliśmy w piątek podpisy pod naszą kandydaturą na RPO - mówił. - To ten sam kandydat, którego zgłasza PSL - zaznaczył.

Terlecki dodał, że wybór będzie przeprowadzony na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które jest zaplanowane na 7 i 8 lipca. - Może wreszcie ta długa, nieudana seria wyborów się zakończy - skomentował. Dopytywany, dlaczego PiS w poprzednim podejściu nie poparł Wiącka, odparł: - Nie byliśmy jeszcze wtedy przekonani.

PiS poprze kandydaturę Marcina Wiącka na RPO. Terlecki komentuje TVN24

Przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk potwierdził, że jego ugrupowanie popiera Marcina Wiącka jako kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pat w parlamencie w sprawie wyboru RPO

Parlament już pięciokrotnie, bezskutecznie, próbował wybrać następcę obecnego RPO Adama Bodnara. Dwukrotnie jedyną kandydatką na ten urząd była mecenas Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, zgłoszona wspólnie przez KO, Lewicę i Polskę 2050 Szymona Hołowni. Mimo znacznego poparcia organizacji społecznych i obywatelskich nie uzyskała jednak poparcia Sejmu.

Za trzecim razem Sejm powołał na RPO kandydata PiS, wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka, jednak Senat nie wyraził na tę kandydaturę zgody. Podobnie było za czwartym i piątym razem - Senat nie zgodził się, by urząd RPO objęli - powołani na to stanowisko przez Sejm: najpierw poseł PiS Bartłomiej Wróblewski, a ostatnio - senator niezależna Lidia Staroń.

Kontrkandydatem Staroń był prawnik Marcin Wiącek, zgłoszony jako wspólny kandydat przez kluby KO, KP-PSL i Lewicy, koła Polski 2050 i Polskie Sprawy, posłów niezrzeszonych, pod wnioskiem podpisali się też posłowie Porozumienia.

Marcin Wiącek i Lidia Staroń przed posiedzeniem sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka PAP/Paweł Supernak

Trybunał Konstytucyjny orzekł w kwietniu, że przepis ustawy o RPO, który pozwala na to, by Rzecznik Praw Obywatelskich pełnił swój urząd po zakończeniu kadencji do czasu wyboru następcy, jest niezgodny z konstytucją. Przepis ma stracić moc obowiązującą 15 lipca. Jak wskazał TK, do tego czasu parlament powinien uchwalić zmianę przepisów, która dostosuje ustawę o RPO do wyroku.

