Każde dywagacje są dzisiaj obarczone dużym ryzykiem błędu. Takiej sytuacji nie mieliśmy w Polsce i pewnie też na świecie - mówił w TVN24 senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski. Komentował kolejne podejście parlamentu do wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich i zgłoszone kandydatury na to stanowisko.

Najpierw kandydatura na RPO musi być przyjęta przez Sejm, a następnie zaakceptowana przez Senat. Będzie to już piąte podejście do wyboru następcy Adama Bodnara.

Kwiatkowski: takiej sytuacji nie tylko w Polsce, ale pewnie i na świecie, nie mieliśmy

Pytany, która kandydatura jego zdaniem trafi do Senatu, odparł: - Nie jestem w stanie odpowiedzieć.

"Sytuacja z punktu widzenia obywateli nie jest zła"

- Obywatel oczekuje, że RPO będzie rzecznikiem obywateli, a nie rządu. Za nami kandydatury posła (PiS, Bartłomieja) Wróblewskiego, wiceministra (spraw zagranicznych, Piotra) Wawrzyka, czyli osób, co do których nie mamy żadnych wątpliwości, że byliby rzecznikami rządu. A dzisiaj mamy na stole pana profesora, panią senator niezależną. Sytuacja zmusiła do nieszukania standardowych rozwiązań - mówił senator.