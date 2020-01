Wiceminister zaprosił delegację Komisji Weneckiej do muzeum

Jesteśmy zmuszeni uznać wizytę przedstawicieli Komisji Weneckiej jako nieoficjalną i nieformalną, a wszelkie ustalenia i opinie za niemające charakteru oficjalnych - napisał wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Zaprosił przedstawicieli Komisji do odwiedzenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, w którym "można zobaczyć ślady okrucieństwa komunistycznego wymiaru sprawiedliwości i skutki braku rozliczenia sędziów z tego okresu".

Wiceminister sprawiedliwości i jednocześnie członek Komisji Weneckiej Marcin Warchoł w liście skierowanym do przedstawicieli delegacji, która przebywa w Polsce, przytacza przepisy ze Statutu Komisji Weneckiej i polskiej konstytucji. Stwierdza, że marszałek Senatu nie posiada uprawnień do zapraszania Komisji.

"Wobec powyższego nie możemy pozwolić, aby pojawiły się w przestrzeni międzynarodowej wątpliwości co do legalności działań Komisji. Mogłoby to bowiem zaszkodzić bezstronności, apolityczności i eksperckiemu charakterowi tego znamienitego organu" - napisał.