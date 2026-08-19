Polska Obrońca Marcina Romanowskiego chce przesłuchania Donalda Tuska. Mówi o "istotnym dowodzie" Mikołaj Stępień |

Tusk: służby innych państw z regionu potwierdziły, że Marcin Romanowski znajduje się na 99 procent w Naddniestrzu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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We wtorek premier Donald Tusk przekazał, że według służb były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski "na 99 procent" przebywa w Naddniestrzu. Wcześniej do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Z pisma oraz koperty wynikało, że przesyłka została nadana w znajdującym się na terenie Nadniestrza Tyraspolu.

Obrońca Romanowskiego składa wniosek. Chce przesłuchania Tuska

Również we wtorek obrońca Romanowskiego, mec. Bartosz Lewanowski, poinformował, że złożył kolejny wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie. Jak zaznaczył, dotyczy on przesłuchania premiera Donalda Tuska w charakterze świadka w sprawie potencjalnego wydania listu żelaznego, a także potencjalnego wycofania europejskiego nakazu aresztowania Romanowskiego.

"Prokuratura Krajowa stwierdza, że nie ma wiedzy, czy Marcin Romanowski jest w Naddniestrzu i podjęła szereg czynności dowodowych, aby to ustalić, wątpiąc w jego oświadczenie" - czytamy we wpisie prawnika na X.

"Jednocześnie pan premier Donald Tusk potwierdza, że dysponuje wiedzą dotyczącą miejsca pobytu mojego Klienta, a co za tym idzie jego depozycje - jako szefa rządu - będą kluczowe w zakresie potwierdzenia, czy Marcin Romanowski przebywa na terytorium UE, czy nie" - dodał.

Lewandowski zaznaczył, że warunkiem dla uchylenia europejskiego nakazu aresztowania jest stwierdzenie, że poszukiwana osoba nie przebywa na terytorium Unii Europejskiej, natomiast list żelazny może być wydany przez sąd okręgowy wtedy, gdy nie ma prawnej możliwości sprowadzenia poszukiwanej osoby do Polski. Zdaniem adwokata wtorkowe oświadczenie premiera "jest nieocenionym wsparciem dla jego mandata i jest istotnym dowodem".

❗️W związku ze złożonym przez @RomanowskiPL wnioskiem o wydanie mu listu żelaznego, a także złożonym przeze mnie wnioskiem o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec mojego Klienta, składam do Sądu Okręgowego w Warszawie w obu sprawach wniosek o przesłuchanie pana… pic.twitter.com/qOr6P9Mh5X — Bartosz Lewandowski (@BartoszLewand20) August 18, 2026 Rozwiń