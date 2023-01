Nowy szef Biura Polityki Międzynarodowej o polityce bezpieczeństwa, wizerunku Polski i wsparciu Ukrainy

Nowo powołany szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz wymienił priorytety polityki prezydenta Adrzeja Dudy. Jak stwierdził, będą nimi między innymi polityka bezpieczeństwa, wsparcie Ukrainy, a także dalsze wzmacnianie stosunków polsko-amerykańskich. Przydacz oznajmił, że w najbliższym czasie praca Biura będzie koncentrowała się wokół zagadnień polityki bezpieczeństwa. - To bezpieczeństwo Polski, Polaków, całej wschodniej flanki jest w ocenie pana prezydenta absolutnie kluczowe, a zagrożenia są znane - dodał.

W czwartek prezydent Andrzej Duda odwołał Jakuba Kumocha z funkcji sekretarza stanu - szefa Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP i jednocześnie powołał na to stanowisko dotychczasowego wiceszefa MSZ Marcina Przydacza.

- Pan prezydent jest bardzo istotnym podmiotem polityki międzynarodowej, polityki zagranicznej, więc w naturalny sposób też praca dla niego to dla mnie wieki zaszczyt, wielki honor i cieszę się, że pan prezydent wyraził wobec mnie takie zaufanie i zaproponował mi współpracę w takiej formule - powiedział w rozmowie z PAP Przydacz.

Bezpieczeństwo Polski i Polaków

Jak podkreślił nowy szef Biura Polityki Międzynarodowej, w najbliższym czasie praca Biura będzie koncentrowała się wokół zagadnień polityki bezpieczeństwa. - To bezpieczeństwo Polski, Polaków, całej wschodniej flanki jest w ocenie pana prezydenta absolutnie kluczowe, a zagrożenia są znane. To polityka Rosji, niestabilność w regionie, to również i potencjalnie dalsze negatywne skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę - stwierdził.