Polska Marcin Przydacz: Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem o stałej bazie USA w Polsce Adrian Wróbel |

"Baza amerykańska ma być ich sukcesem" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Podczas trwającej wizyty w USA z okazji 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Karol Nawrocki i jego małżonka wzięli we wtorek udział w recepcji powitalnej wydawanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa i jego małżonkę Melanię Trump. Podczas środowego briefingu prasowego w Nowym Jorku szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał, że obaj prezydenci mieli okazję do "bezpośredniej rozmowy" podczas tego wydarzenia.

Jak mówił Przydacz, prezydent Nawrocki poruszył w trakcie rozmowy z Trumpem "konkrety", czyli - jak wyjaśnił prezydencki minister - sprawę stałej obecności bazy wojsk amerykańskich w Polsce.

- Decyzja została już wypracowana, więc poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Teraz jest zadanie dla Ministra Obrony Narodowej, wiceministrów, dyrektorów, Wojska Polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną w konkretne decyzje - podkreślił Przydacz. Wśród takich decyzji wymienił między innymi znalezienie lokalizacji dla bazy.

Przydacz o rozmowie o inwestycjach

Przydacz powiedział, że Nawrocki rozmawiał też z Trumpem o współpracy inwestycyjnej. - Jest szereg firm amerykańskich, które rozważają rozlokowanie swoich inwestycji w Warszawie, o czym wie oczywiście i polska strona rządowa, która prosiła pana prezydenta o wsparcie, wstawienie się w Białym Domu na rzecz tych inwestycji - stwierdził. Dodał, że rozmowy z amerykańskimi firmami dotyczą m.in. serwisowania amerykańskiego sprzętu w Polsce. Ocenił, że rząd ma "czasami problemy w kontaktach z Amerykanami". W tym kontekście wymienił odwołaną wizytę wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza u szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha. - Prezydent [Karol Nawrocki - red.] mówił, że to niedobrze, że tak się wydarzyło. Nie znamy powodów tej decyzji, ale my z poziomu administracji pana prezydenta i przede wszystkim pan prezydent będzie robił wszystko, aby te relacje polsko-amerykańskie były dobre - zapewnił Przydacz.