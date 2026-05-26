Polska

Prezydent zdecydował wbrew opinii prezesa. "Miał ograniczony wybór"

Przydacz o wyborze pierwszego prezesa SN: to jest ważna funkcja w polskim wymiarze sprawiedliwości, natomiast prezydent miał ograniczony wybór
Prezydent miał ograniczony wybór i z tej piątki kandydatów wybrał takiego, co do którego kompetencji merytorycznych nie miał wątpliwości - powiedział Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Dodał, że "rozumie istnienie różnych opinii" w sprawie wyboru Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa SN.

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki wybrał na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego obecnego prezesa Izby Karnej SN Zbigniewa Kapińskiego.

Na ogłoszenie powołania nowego pierwszego prezesa zareagował ostro były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) Sławomir Cenckiewicz. "Karolu Nawrocki, popełniłeś straszny błąd i nawet to, kto i w jaki sposób cię do tego namówił, nie tłumaczy tego błędu" - napisał w serwisie X.

Teraz głos zabrał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. - Pan prezydent podejmuje decyzje samodzielnie, w oparciu o własną analizę i ponosi też pełną odpowiedzialność za swoje decyzje - zapewnił, odnosząc się do pytania, "kto namówił prezydenta" do wybrania Kapińskiego.

Dodał, że "rozumie emocje wokół tej kandydatury". - To jest ważna funkcja w polskim wymiarze sprawiedliwości, natomiast prezydent miał ograniczony wybór do pięciu kandydatów wskazanych przez Zgromadzenie Ogólne i z tej piątki wybrał takiego, co do którego kompetencji merytorycznych nie miał wątpliwości, a jednocześnie takiego, który miał najwięcej głosów ze Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego - opisał.

Zbigniew Kapiński Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego
Przydacz: prezydent musiał do dzisiaj podjąć taką decyzję

Przyznał, że choć rozumie pojawianie się "różnych krytycznych uwag" co do Kapińskiego, to "przeważył całościowy merytoryczny charakter jego dotychczas sprawowanej funkcji".

Na uwagę, że głosy krytyki dobiegają też ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości - w tym od samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego w kontekście udziału sędziego Kapińskiego w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy - Przydacz odpowiedział, że "rozumie, że są różne opinie". Przypomnijmy: sąd - w którego składzie zasiadał Kapiński - orzekł, że Wałęsa złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne, iż nie był agentem służb specjalnych PRL.

- Prezydent musiał do dzisiaj podjąć taką decyzję. Z tej piątki był zobowiązany wybrać jednego. Wybrał pana sędziego Kapińskiego i to on od jutra będzie pełnił funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego - wyjaśnił.

Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
