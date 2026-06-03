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Polska

Komentują sytuację posła na lotnisku. "Upijanie się w miejscu publicznym jest niedopuszczalne"

Katarzyna Skalska-Koziej
Zespół autorów
Katarzyna Skalska-KoziejOprac. Adam Styczek
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Poseł PiS Marcin Porzucek na lotnisku
Poseł PiS Marcin Porzucek i jego problemy na lotnisku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Kontakt24
Poseł PiS Marcin Porzucek tłumaczy się po sytuacji na lotnisku. W oświadczeniu napisał o "połączeniu alkoholu z lekami przeciwbólowymi". Tak skomentował zdjęcia, które dostaliśmy na Kontakt24. Sprawę komentują też jego sejmowi i partyjni koledzy. Materiał "Faktów po południu".

O niedyspozycji Marcina Porzucka z PiS pisaliśmy wcześniej na tvn24.pl. Według "Faktu" poseł nie był w stanie wyjść z samolotu, interweniować musiały służby ratownicze, które posła z pokładu wyniosły. Świadek twierdził, że polityk był nietrzeźwy. Interwencję potwierdził nam rzecznik lotniska im. Chopina w Warszawie.

Zdjęcia z informacją, że jest na nich poseł PiS, dostaliśmy na Kontakt 24.

Poseł PiS Marcin Porzucek na lotnisku
Poseł PiS Marcin Porzucek na lotnisku
Źródło zdjęcia: Kontakt24

Redakcja Konkretu24 zweryfikowała je pod kątem autentyczności, bazując na tym, co widać na drugim i trzecim planie - na podstawie cieni, odbić i elementów infrastruktury. Dziennikarze za pomocą specjalnych narzędzi zweryfikowali też zdjęcia pod kątem ingerencji sztucznej inteligencji. Wyniki są jednoznaczne: nikłe lub zerowe prawdopodobieństwo wygenerowania zdjęć przez AI.

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"To jest czymś niedopuszczalnym", "nie on pierwszy, nie ostatni"

Z rozpoznaniem posła na zdjęciach nie mieli problemu inni parlamentarzyści. - Ostatnio nawet byliśmy razem w "Tak jest", to wyglądał nieco inaczej, ale to faktycznie jest on, zdecydowanie - ocenił Jakub Stefaniak z PSL. - Może trochę w nieco innym anturażu, bo bez garnituru i krawata, a wiadomo, że klient w krawacie jest mniej awanturujący się - żartował.

- Najprawdopodobniej jest to Marcin Porzucek, natomiast w kwestii tego, co zaszło tam w samolocie, ja nie mam takiej wiedzy. Będzie to wyjaśniać odpowiednie grono w naszej partii - stwierdził Mateusz Kurzejewski z PiS.

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- Jednak upijanie się w miejscu publicznym, ku zgorszeniu wszystkich dookoła, jest czymś niedopuszczalnym i to nie tylko w przypadku polityka, ale każdego innego człowieka, a polityka szczególnie - ocenił Jacek Sasin z PiS.

- Nie on pierwszy, nie ostatni. Wydawało mu się, że leci w godzinach popołudniowych do hotelu spać, więc może sobie pozwolić na więcej, ale my jesteśmy cały czas na służbie i musimy na siebie bardziej uważać - podkreślił Marek Sawicki z PSL.

Wyjaśnienia Porzucka po incydencie na lotnisku

Jeszcze przed publikacją zdjęć Marcin Porzucek deklarował, że jest chory. Ma problem ortopedyczny i przyjmuje leki, a przed kamerą wypowie się dopiero po rezonansie magnetycznym. Uważa, że przedobrzył z pracą w ostatnich miesiącach i teraz woli postawić na zdrowie.

Dopiero po publikacji w portalu tvn24.pl i analizie Konkretu24 poseł napisał: "Połączenie alkoholu z lekami przeciwbólowymi przepisanymi w mojej chorobie było ogromną nieodpowiedzialnością. Przepraszam urażonych sytuacją na lotnisku. Takie zdarzenie miało miejsce po raz pierwszy w moim życiu i zrobię wszystko, by się nigdy nie powtórzyło".

Co zrobi komisja etyki poselskiej?

Wcześniej w rozmowie z tvn24.pl dziękował służbom za pomoc i mówił, że noc spędził w mieszkaniu, a rano był w pracy. Na pytanie, czy zaprzecza doniesieniom, że był nietrzeźwy, nie odpowiedział, chociaż pierwsza publikacja na ten temat pojawiła się 29 maja.

Sprawą nie zajęła się jeszcze komisja etyki poselskiej - jej członkowie czekają, aż spłyną wszystkie wnioski w tej sprawie. - Mieliśmy już sprawę, która wywołała taki duży rezonans w społeczeństwie, że przyszło 270 wniosków dotyczących jednej sprawy. Dlatego jest moment odczekania, a nie reagowania od razu - powiedziała przewodnicząca sejmowej komisji etyki, Ewa Schädler z Polski 2050.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Prawo i Sprawiedliwość
Katarzyna Skalska-Koziej
Katarzyna Skalska-Koziej
Dziennikarka TVN24
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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