Marcin Ociepa pozostaje w Ministerstwie Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował na Twitterze, że Marcin Ociepa pozostaje sekretarzem stanu w jego resorcie. Wcześniej poseł Ociepa złożył mandat w geście solidarności z Jarosławem Gowinem, liderem Porozumienia, do zeszłego wtorku także wicepremierem i ministrem rozwoju, pracy i technologii. Potem jednak Ociepa opuścił szeregi Porozumienia.

"Miło mi poinformować, że minister Marcin Ociepa pozostaje sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Nardowej. Cieszę się, że będziemy mogli kontynuować współpracę, szczególnie w obszarze innowacyjności i stosunków międzynarodowych" - napisał we wtorek na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak.

Odejście z ministerstwa i z Porozumienia

W środę rano poseł Marcin Ociepa podał się do dymisji z funkcji wiceministra obrony narodowej. Jak mówił, jest to gest solidarności z Jarosławem Gowinem, liderem Porozumienia, do wtorku także wicepremierem i ministrem rozwoju, pracy i technologii. Ociepa zastrzegł też wówczas, że nie podjął jeszcze decyzji, czy opuści wraz z Gowinem klub PiS.