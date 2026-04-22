Twierdzi, że zabrałby dzieci do rzeźni. Nawrocki włączył go rady ds. środowiska
W środę prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Klimatu i Środowiska. Jak czytamy na stronie kancelarii prezydenta, jej celem "będzie wypracowywanie kierunków działań w zakresie ochrony środowiska, racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz uwzględniania długofalowych interesów państwa".
Rada liczy 38 członków, a jej prezesem został były wiceminister klimatu w rządzie PiS Sławomir Mazurek.
Jedno z nazwisk, które przykuwa uwagę to Marcin Możdżonek z Konfederacji. Były reprezentant Polski w siatkówce - mistrz świata z 2014 roku - jest od 2023 roku prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej, organizacji zrzeszającej polskich myśliwych i koła łowieckie. W czerwcu 2025 roku dołączył do wchodzącej w skład Konfederacji partii Nowa Nadzieja. Możdżonek jest głośnym propagatorem myślistwa.
"Obiecuję merytoryczną pracę, zdrowy rozsądek i dbanie o to, by polska przyroda i nasze zasoby naturalne służyły nam wszystkim mądrze i bezpiecznie" - napisał Możdżonek na X.
Dzieci na polowaniu i w rzeźni? Możdżonek popiera
Możdżonek jest jednym z działaczy Konfederacji, którzy zimą złożyli w Sejmie projekt nowelizacji prawa łowieckiego znoszący zakaz udziału w polowaniach osobom poniżej 18. roku życia. - Chcemy naprawić to, co zepsuło Prawo i Sprawiedliwość w 2018 roku, kiedy zmieniło ustawę i wprowadziło niekonstytucyjny zapis, który mi, jako rodzicowi, zabrania na polowanie mojego nastoletniego syna, nastoletniej córki, żeby pokazać, jak wygląda gospodarka łowiecka - tłumaczył w styczniu na antenie TVN24.
Możdżonek utrzymywał w TVN24 także, że zabrałby swoje dzieci nie tylko na polowanie, ale również do rzeźni. - Myślę, że kiedy osiągną odpowiedni wiek, to tak - powiedział. Zapytany, jaki to jest wiek, odparł: - Tutaj tę granicę wyznacza rodzic albo opiekun prawny.
Jak dodał, powinno to mieć miejsce "kiedy dziecko będzie psychosomatycznie gotowe na to". Możdżonek przekonywał, że 16-latek "może pracować w rzeźni, zakładach mięsnych", więc pytał, dlaczego nie mógłby w takim razie pójść na polowanie.
Z kolei w sierpniu 2025 roku w rozmowie z WeszłoTV utrzymywał: - Polowanie nie jest krzywdzeniem zwierzęcia. Krzywdzeniem zwierzęcia jest tłuczenie kijem konia, który nie chce iść pod górę, do przodu czy gdziekolwiek.
"Powołanie do Rady Klimatu i Środowiska przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wyraz uznania dla kompetencji, doświadczenia oraz dotychczasowego zaangażowania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego" - uzasadnia kancelaria prezydenta w komunikacie.
Źródło: tvn24.pl
