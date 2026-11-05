Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w USA
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Spór prawników o Trybunał Konstytucyjny. "Światełko w tunelu"

|
05 1800 tak jest gosc-0002
Marcin Matczak w "Tak jest": celem TK jest bycie uznawanym przez wszystkie strony
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Łatwiej było przed piątkiem niż po piątku - ocenił Marcin Matczak, profesor prawa z Uniwersytetu Warszawskiego, komentując wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego. Matczak, który był gościem "Tak jest" w TVN24 dyskutował z drugim gościem Agaty Adamek, profesorem Michałem Romanowskim. - Dla mnie to jest początek odbudowy, choć niezwykle trudny - zaznaczył z kolei Romanowski.

Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego zaostrzył się w piątek wieczorem 30 października, gdy wybrana przez Sejm obecnej kadencji sędzia Anna Korwin-Piotrowska - jako najstarsza stażem sędzia - poinformowała, że przejęła kierowanie Trybunałem i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Przed siedzibą TK nasilił się wówczas protest.

W związku z tymI zdarzeniami prezydent Karol Nawrocki przerwał zagraniczną wizytę do Senegalu i w piątek późnym wieczorem wrócił do Warszawy. W nocy przyjechał do siedziby TK.

Na zwołanym na wtorek Zgromadzeniu pojawiło się ośmioro sędziów wybranych przez obecną kadencję Sejmu. Jak przekazała Korwin-Piotrowska, uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu było 12 sędziów. Pozostali trzej z ustawowej liczby sędziów Trybunału - 15, to Święczkowski i Sochański, którzy pozostają zawieszeni w czynnościach, oraz Jarosław Wyrembak. Ten ostatni nie wziął udziału w Zgromadzeniu ze względu "na wadliwą procedurę wyboru". Jest ostatnim sędzią dublerem w TK. Na tej podstawie sędziowie zdecydowali, że w tym przypadku ustawowe kworum 2/3 składu sędziowskiego należy liczyć od 12 osób, co daje 8.

Matczak: Trybunał jest szanowany, jeśli szanują go obie strony

Profesor Marcin Matczak porównał sytuację związaną z Trybunałem Konstytucyjnym do piłki nożnej.

- Gdyby użyć porównania do Ekstraklasy, to moglibyśmy sobie wyobrazić, że sztab Lecha ustawił wszystkich sędziów i oni głosują za Lechem w każdym meczu i wtedy widzowie Ekstraklasy nie chcą tego oglądać. Czy wtedy sztab Legii powinien dążyć do tego, żeby zastąpić sędziów, którzy głosują dla Lecha sędziami, którzy głosują dla Legii? Czy powinien raczej oczekiwać, że będziemy mieli niezależnego arbitra, który będzie przez wszystkich traktowany jako ten, który jak już zagwiżdże i podyktuje rzut karny, to nikt tego nie kwestionuje? - zaznaczył.

Jak zauważył, celem TK jest to, "żeby być uznawanym przez wszystkie strony, nie tylko przez jedną stronę i dlatego wydawało mi się, że istnieją inne możliwości, w których sędziowie wybrani przez Platformę Obywatelską czy Koalicję Obywatelską i sędziowie wybrani przez PiS mogą stworzyć jedno ciało, które będzie w tym sensie apolityczne czy ponadpolityczne, że właśnie będzie ich łączyć".

- Moim zdaniem po tym, co się zdarzyło w ostatni piątek, szansa na to jest niewielka - wskazał. Jak dodał, "łatwiej było przed piątkiem niż po piątku". - Powinniśmy dążyć do tego, żeby ten Trybunał był jednak pełny i żeby mógł być uznawany przez obie strony - podkreślił.

Profesorowie Marcin Matczak i Michał Romanowski debatowali o roli Trybunału Konstytucyjnego
Profesorowie Marcin Matczak i Michał Romanowski debatowali o roli Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdjęcia: TVN24

Jak uzasadnił, należy pamiętać, że kiedy Święczkowski "powróci do prezesowania, albo (będzie - red.) jakikolwiek inny prezes w przyszłości, bez wahania zawiesi tę ósemkę doskonałych sędziów, bo powie, że wzięli udział w puczu".

- Ta kompetencja, która została otwarta do zawieszenia sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jest tak szeroka i zależna wyłącznie od oceny prezesa, że w każdej chwili może dojść do zawieszenia sędziów, których my słusznie uznajemy za bardzo porządnych ludzi - zaznaczył.

Jak zaznaczył, chce tylko powiedzieć, że "jeżeli proponuje się interpretację prawa, to trzeba wziąć pod uwagę to, co zrobią z tym ludzie o złych zamiarach, dlatego, że oni wtedy powołają się na ten precedens i będą mogli w każdej chwili wyłączyć dowolną liczbę sędziów, także w przyszłości". - To będzie niezwykle groźne i nie wolno proponować takich interpretacji z tego powodu - podkreślił.

Romanowski: to początek odbudowy

Z kolei w opinii profesora Michała Romanowskiego, "Polska już od jakiegoś czasu jest państwem upadłym konstytucyjnie". - To się rozpoczęło pod koniec roku 2015 i ten stan pogłębiał się - ocenił.

Jak podkreślił, w ciągu 10 lat zniszczono "odbudowywany z mozołem od 1989 r. polski wymiar sprawiedliwości".

Na uwagę dziennikarki, że w ostatnich latach w Trybunale Konstytucyjnym 700 sprawom nie nadano biegu, a prawie 1200 nie zostało rozpoznanych, dodał, że ci, którzy ten TK "niszczyli" od 2015 roku, podejmują teraz działania, które zmierzają do tego, żeby nie można było odbudować Trybunału Konstytucyjnego.

Odnosząc się do wydarzeń, które mają miejsce od piątku w TK zaznaczył, że dla niego "to jest początek odbudowy, niezwykle trudny, ale jednak początek odbudowy".

- Część tych osób, które są w Trybunale Konstytucyjnym w tej chwili, znam. Pani sędzia Anna Korwin-Piotrowska to jest osoba, która czynem, a nie tylko słowem walczyła o rządy prawa, podobnie sędzia Krystian Markiewicz, podobnie Maciej Taborowski, a więc chociażby z tego względu zasługują na taki kredyt zaufania - zaznaczył.

Zdaniem prof. Romanowskiego dla instytucji "to początek odbudowy"
Zdaniem prof. Romanowskiego dla instytucji "to początek odbudowy"
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Profesor stwierdził, że sytuacja jest "trudna, wręcz bolesna", natomiast "widzi światełko w tunelu".

Zwrócił uwagę, że sędziowie, którzy poprosili o ochronę policję przed wejściem do TK, chcą spełnić "spoczywający na nich obowiązek", spodziewali się, "co tam się może zdarzyć" a "policja miała obowiązek ich chronić".

Profesor Romanowski przyznał, że w przeciwieństwie do Marcina Matczaka jest wyznawcą wykładni, że kworum podczas Zgromadzenia Ogólnego TK nie zawsze musi wynosić dziesięć.

- Zgromadzenie ogólne, organ kolegialny musi dwie funkcje spełniać. Jedna to reprezentatywność, czyli musi być odpowiednia liczba osób, a druga taka, żeby osoby, które wchodzą w skład organu, mogły współuczestniczyć w podjęciu decyzji przez organ - tłumaczył.

Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Tak jestTrybunał Konstytucyjny
Czytaj także:
Montaż świątecznej iluminacji
Święta z warszawskimi legendami. Montują nową iluminację
WARSZAWA
Tusk w Sejmie
Posłanka PSL: sprawdzamy tych, którzy mówią o dialogu
Kropka nad i
Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego
Sędzia SN o wydarzeniach przed TK. "To już jak kabaret wygląda"
Polska
imageTitle
Zaważył jeden błąd. Jagiellonia z kolejną przegraną
EUROSPORT
Wypadek w Ujrzanowie
Pieszy zginął na drodze. Policja: przechodził w miejscu niedozwolonym
Mazowieckie
KA261103_145269
"Zamach", "pucz" i "wściekła baba". "Kompletnie puszczone lejce" Telewizji Republika
Marcin Złotkowski
Donald Trump
Pojedynek na Alasce o włos. Żądania Trumpa
Świat
Butelki szklane z pieczęciami, XVIII-XIX wiek
Kule z muszkietów, przejście do getta, fragmenty kaplicy. Odkrycia na budowie
Katarzyna Kędra
Do wypadku doszło w Tokarni
Potrącenie pieszego. Wszedł "bezpośrednio przed pojazd"
Kielce
imageTitle
Pietuszewski łączony z gigantem. "Rozmowy już się odbyły"
EUROSPORT
Odmówili mu sprzedaży alkoholu, wyciągnął nóż (zdj. ilustracyjne)
Zaatakował nożem w hotelu. Jest decyzja sądu
Kraków
04 2200 szklo-0010
"Przecierałem oczy". Były partyjny kolega o "koncerciku" Wójcika
Tak jest
Lądował śmigłowiec ratunkowy (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelny wypadek. Przyczepa przygniotła mężczyznę
Łódź
Sławomir Mentzen i Władysław Kosiniak-Kamysz
Wspólne zdjęcie Mentzena i Kosiniaka-Kamysza. Podpisane słowami premiera
Polska
imageTitle
Święto w Barcelonie. Kluczowy piłkarz podjął decyzję na lata
EUROSPORT
imageTitle
Tysiące ludzi na pogrzebie Jesusa de Miguela
EUROSPORT
Sesja Rady Warszawy
Radni KO poparli zmiany w Trybunale. Dyskutować nie chcieli
WARSZAWA
shutterstock_2650627899
Będą tańsze bilety w Krakowie. Ale nie od razu
Kraków
nowy jork kamienica shutterstock_2696106135
Drugi dom za miliony dolarów. Miasto za dodatkowym podatkiem
BIZNES
Szczęsny Filipiak
Prezydent odwołał doradcę. "Niemożliwe, żebyśmy współpracowali"
Kraków
Te osiedla przetnie nowa droga
Nowa droga do Warszawy przetnie osiedla. Mieszkańcy w strachu
Piotr Bakalarski
Pete Hegseth
Hegseth może stracić stanowisko? Deklaracja Trumpa
Świat
Mgła
Ostrzeżenia IMGW w 10 województwach
METEO
Tak działała ukraińska "katownia"
FAŁSZ"Najmłodszy torturowany miał 14 lat". Politycy i fejk o więzieniu pod Kijowem
Szymon Rębowski, Gabriela Sieczkowska
Protest w Marsylii
Francja wyszła na ulice. Setki tysięcy demonstrantów
Świat
Russell Brand
Słynny aktor winny gwałtu. Czeka go więzienie
Świat
Jednorazowo od dawcy pobiera się 450 ml krwi
Ostrzeżenie po cyberatakach w Europie. W Polsce doszło do jednego incydentu
Zdrowie
Teren przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie
Projekt PSL dzieli polityków. "Nie bawmy się tak"
Polska
Interweniowała policja (zdjęcie ilustracyjne)
Policjanci oddali strzały w stronę samochodu. Trwają poszukiwania kierowcy
Opole
imageTitle
Pierwszy taki awans Alcaraza w karierze
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica