"To jest polityczny błąd". Mastalerek o słowach Kaczyńskiego

Ja bym tego nie zrobił, nie nazwałbym tak premiera Donalda Tuska - powiedział w "Faktach po Faktach" szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. Skomentował tak słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który nazwał nowego premiera "niemieckim agentem".

Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek w "Faktach po Faktach" w TVN24 był pytany między innymi o słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego pod adresem nowego premiera Donalda Tuska. Kaczyński w poniedziałek wszedł na mównicę po decyzji Sejmu o wyborze Tuska na szefa rządu i powiedział: - Jest pan po prostu niemieckim agentem.

- Ja bym tego nie zrobił, nie nazwałbym tak premiera Donalda Tuska - mówił w czwartek Mastalerek. Według niego takie słowa "to jest polityczny błąd". - Dlatego, że jeżeli się przesadza w pewnych sprawach, to później, jeśli są konkretne sprawy, w których ma się rację, to to po prostu osłabia - ocenił.

- Tak jak teraz przy marszałku (Szymonie) Hołowni. Jest sprawa skandalicznego wybryku posła (Grzegorza) Brauna i Prawo i Sprawiedliwość żąda usunięcia marszałka Hołowni - wskazywał prezydencki minister.

Ocenił przy tym, że "trzeba powiedzieć uczciwie, że marszałek Hołownia dobrze się zachował". Według Mastalerka, "jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie żądało jego dymisji i oskarżało o zachowanie Brauna marszałka Hołownię, to naprawdę za chwilę będzie jakaś wpadka marszałka Hołowni, a ludzie powiedzą: no tak, znowu opowiadają to samo, oni zawsze chcą jego dymisji".

"Kaczyński przejdzie na emeryturę wtedy, kiedy będzie chciał. Ja nie mam takiej mocy sprawczej"

Gość TVN24 był też pytany o swoje słowa z przeszłości na temat tego, że być może zbliża się czas, że prezes PiS powinien przejść na polityczną emeryturę.

Dopytywany, czy zmienił zdanie, odparł: - Nie, ja zdania nie zmieniłem.

- Zostałem o to zapytany w programie radiowym, odpowiedziałem tak, jak myślę. Ale prezes Kaczyński przejdzie na emeryturę wtedy, kiedy będzie chciał. Ja nie mam takiej mocy sprawczej - dodał. Zaznaczył też, że nie chciałby nikogo nakłaniać.

"To jest niezgodne z intencją prezydenta"

Prowadzący program Piotr Marciniak zauważył, że niektórzy politycy PiS wykorzystują fakt, że prezydent zaprzysiągł nowy rząd 13 grudnia, nazywają go "koalicją 13 grudnia" z "sugestią, że to kontynuatorzy stanu wojennego". 13 grudnia jest bowiem rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Mastalerek zapewniał, że "oczywiście, że to jest niezgodne z intencją prezydenta". - To jest całkowity przypadek. Prezydent po prostu był w Szwajcarii, realizował zadania międzynarodowe ustalone od wielu miesięcy - mówił.

W jego ocenie "to są pewne złośliwości, które w Sejmie i w polityce się pojawiają". - To jest oczywiste, że nie można porównywać ani Platformy Obywatelskiej, ani Donalda Tuska do (Wojciecha) Jaruzelskiego - dodał.

Marcin Mastalerek i prof. Jerzy Buzek w "Faktach po Faktach" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akr/ft

Źródło: TVN24