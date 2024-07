Mastalerek o Błaszczaku: ostatnie mądre słowa powiedział osiem lat temu, kiedy pisałem mu przekazy

Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek skrytykował szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka. - W 2015 roku w czasie kampanii wyborczej słowo w słowo powtarzał to, co mu napisałem. I to były chyba ostatnie mądre słowa, które pan przewodniczący Błaszczak powiedział - ocenił Mastalerek.

Mastalerek był pytany o krytykę ze strony Mariusza Błaszczaka, szefa klubu PiS i jego stosunki z tym politykiem. - Nie mam kontaktu z Mariuszem Błaszczakiem od ośmiu lat. Wręcz z sympatią podchodzę do Mariusza Błaszczaka, bo pamiętam, jak współprowadziłem kampanię wyborczą w 2015 roku - wspominał.

- Byłem rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości i odpowiadałem za tak zwane przekazy medialne, czyli za to, co mówili politycy Prawa i Sprawiedliwości - mówił.

Mastalerek i Błaszczak (zdjęcie z 2014 roku) Bartłomiej Zborowski/PAP

Jak ocenił gość TVN24, "Błaszczak zawsze był takim prymusem". - Wręcz słowo w słowo powtarzał to, co mu napisałem, żeby powtarzał. I to były chyba ostatnie mądre słowa, które pan przewodniczący Błaszczak powiedział - stwierdził Mastalerek.

- Może jeszcze w przyszłości zdarzy się tak, że będę mu te briefy i przekazy pisał i znowu zacznie rozsądnie mówić, bo to, co opowiada teraz... No ja bym mu napisał lepiej - dodał.

Autorka/Autor:ads//mrz

Źródło: TVN24