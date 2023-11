Szef gabinetu prezydenta: Donald Tusk jest w życiowej formie politycznej

Donald Tusk zrealizował wczoraj trzy cele. Pokazał swoim zwolennikom, że będzie zemsta na PiS, odwrócił uwagę od tego, że nie ma ekipy gotowej do rządzenia i zakończył marzenia Szymona Hołowni o prezydenturze - mówił w TVN24 prezydencki minister Marcin Mastalerek. Jego zdaniem Tusk "jest w życiowej formie politycznej".

Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy , był gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24. - Donald Tusk - przyznam, bo widziałem go podczas konsultacji (u prezydenta w sprawie formowania rządu - red.) - jest w życiowej politycznej formie. Rozgrywa sprawy polityczne zarówno wewnątrz swojego obozu pomiędzy partiami, jak i wczoraj w Sejmie w sposób dla niego bardzo dobry - ocenił.

Mastalerek: wczoraj Tusk zrealizował trzy cele

Dowodem na to - według niego - ma być niepowołanie wicemarszałka Sejmu i Senatu z PiS . - Upokorzono panią marszałek Elżbietę Witek , upokorzono Marka Pęka. Najbardziej radykalni zwolennicy dostali to, czego chcieli - powiedział.

- Po drugie, Donald Tusk odwrócił uwagę od tego, że nie ma dzisiaj ministrów, wiceministrów, nie ma ekipy gotowej do tego, by sprawować rządy, bo ich nie pokazał - dodał prezydencki minister. Przekonywał, że "gdyby Andrzej Duda zdecydował się powierzyć misję Donaldowi Tuskowi, dziś Donald Tusk i ten obóz są do tego jeszcze nie przygotowani".