Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Jesteście hienami". Kierwiński apeluje do PiS: opamiętajcie się

Marcin Kierwiński
Kierwiński do posłów PiS: jesteście hienami
Źródło: TVN24
Nie mogę już słuchać tego, jak się zachowujecie, hieny z PiS-u - grzmiał z mównicy sejmowej szef MSWiA Marcin Kierwiński. Komentował komentarze posłów tej partii na temat gwałtu, do jakiego miało dojść na terenie policyjnego oddziału prewencji w Piasecznie. - Na krzywdzie tej kobiety robicie ohydne politykierstwo - ocenił. Podkreślał, że "w tej sprawie reakcja polskiej policji była natychmiastowa" i zapowiedział kolejne działania.

Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu poseł Jarosław Sachajko (koło Wolni Republikanie) zgłosił wniosek formalny "o przerwę i informację ministra Kierwińskiego o tuszowaniu alkoholowej libacji na komisariacie i brutalnym gwałcie przełożonego na policjantce". Po nim na mównicę wszedł poseł Paweł Jabłoński (PiS), który również zgłosił wniosek.

- Potrzebna jest natychmiastowa informacja, bez żadnej przerwy. Panie ministrze Kierwiński, to, co tam się stało, to jest pańska odpowiedzialność - mówił Jabłoński. - Przez kilkanaście godzin ten gwałciciel mógł sobie spokojnie chodzić po wolności, dopiero potem został zatrzymany. Tam działa jakiś systemowo źle zarządzony mechanizm - powiedział poseł PiS.

Kierwiński: na krzywdzie kobiety robicie ohydne politykierstwo

O możliwość wypowiedzi szef MSWiA Marcin Kierwiński poprosił jednak sam. - Zdecydowałem się zabrać głos, bo nie mogę już słuchać tego, jak zachowujecie się, hieny z PiS-u. Jesteście hienami - powiedział. - Na krzywdzie tej kobiety robicie ohydne politykierstwo - dodał.

Marcin Kierwiński
Marcin Kierwiński
Źródło: PAP/Piotr Nowak

- W tej sprawie reakcja polskiej policji była natychmiastowa. W ciągu 12 godzin ten gość trafił do aresztu i siedzi za kratkami, został zawieszony w czynnościach służbowych. Został uruchomiony proces wydalania tego człowieka z polskiej policji, bo nie ma w polskiej policji miejsca dla osób, które dopuszczają się tak ohydnych czynów - mówił Kierwiński.

Jak przekazał, w tej sprawie wdrożone zostały trzy postępowania kontrolne - postępowanie przeprowadzone przez Komendę Stołeczną Policji, postępowanie sprawdzające zarządzone przez Komendanta Głównego Policji oraz postępowanie prowadzone przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

- W tej sprawie będą dalsze dymisje, żeby było jasne - zapewnił Kierwiński. W czwartek stołeczna komenda przekazała, że zastępca dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Warszawie został zdymisjonowany.

Minister zaapelował też do posłów PiS: - W tej sprawie przestańcie się, w imię jakiejś elementarnej odpowiedzialności, zachowywać jak takie polityczne hieny. To jest bardzo wrażliwa sprawa.

- W takich sprawach ta policjantka, która została zgwałcona, potrzebuje pomocy, potrzebuje wsparcia i to dostaje. Nie potrzebuje waszego szczucia, nie potrzebuje waszego politykierstwa. Opamiętajcie się, naprawdę, opamiętajcie się - zwrócił się do posłów Prawa i Sprawiedliwości.

O sprawie Kierwiński mówił też w środę w "Kropce nad i" w TVN24, gdzie podkreślał m.in., że "zaraz po tym strasznym wydarzeniu uruchomione zostały wszelkie procedury wewnętrzne w policji".

OGLĄDAJ: Marcin Kierwiński
pc

Marcin Kierwiński

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Policjant usłyszał zarzut gwałtu

W ostatni weekend doszło do zakrapianej imprezy na terenie największego w kraju policyjnego oddziału prewencji, znajdującego się w Piasecznie. W jej trakcie, w sobotę, dowódca jednej z kompanii miał dopuścić się gwałtu na podległej sobie funkcjonariuszce.

Mężczyzna usłyszał zarzuty. W poniedziałek, 5 stycznia, został aresztowany na trzy miesiące. Tego samego dnia minister spraw wewnętrznych i administracji zlecił przeprowadzenie czynności wyjaśniających Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego w resorcie.

Jak przekazała rzeczniczka MSWiA, "niezwłocznie zadziałały również wszystkie procedury wewnętrzne w Policji". "Równolegle czynności wyjaśniające przeprowadza Komenda Główna Policji. Swoją kontrolę przeprowadziła też Komenda Stołeczna Policji" - przekazała w środę na X.

Funkcjonariusz podejrzany o gwałt. Do zdarzenia doszło w jednostce policji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Funkcjonariusz podejrzany o gwałt. Do zdarzenia doszło w jednostce policji

Robert Zieliński

W środę wieczorem komunikat w sprawie wydała też Komenda Główna Policji. Powołując się na ustalenia swojego Biura Kontroli, zapewniała, że działania w sprawie podejrzenia gwałtu podjęto natychmiast po zgłoszeniu przez pokrzywdzoną i zgodnie z procedurami. Jak dodała KGP, "o zdarzeniu niezwłocznie powiadomione zostało Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, a także prokurator Prokuratury Rejonowej w Piasecznie".

W poniedziałek, 5 stycznia, zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec dowódcy kompanii i zawieszono go w czynnościach służbowych. "Tego samego dnia Komendant Stołeczny Policji wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zwolnienia funkcjonariusza ze służby w Policji na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji" - przekazała KGP.

W związku ze sprawą, z dniem 7 stycznia (środa) zdymisjonowany został też zastępca dowódcy warszawskiego oddziału prewencji policji, o czym w czwartek poinformowała stołeczna komenda.

Poszkodowana policjantka przebywa pod opieką psychologa. Podejrzanemu mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat więzienia.

Autorka/Autor: kkop

Źródło: tvn24.pl, TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

Udostępnij:
TAGI:
Marcin KierwińskiMSWiAPaweł JabłońskiPrawo i SprawiedliwośćSejmPiasecznoPolicja
Czytaj także:
Lotnisko Modlin, strażnik graniczny, ewakuacja
Pokazał dwa budzące podejrzenia dokumenty. Potem zmieniał wersję wydarzeń
WARSZAWA
Lodołamacze we Włocławku
Polskie rzeki zamarzają. Służby szykują lodołamacze
METEO
szpital operacja kregoslup shutterstock_2604450777
Gigantyczny guz usunięty przez śląskich chirurgów. Pacjentowi mówiono, że to otyłość
Zdrowie
wedliny sklep wedlina shutterstock_1359116381
Sześć składników żywności, na które musisz uważać. Mogą zwiększać ryzyko nowotworów i cukrzycy
Zdrowie
08 1115 adamek-0015
Poszło jak po maśle? Kaczyński: można powiedzieć, że po maśle
imageTitle
Życiowy sukces Polaka w Rajdzie Dakar
EUROSPORT
Wykoleił się tramwaj techniczny
Wykoleił się tramwaj techniczny. Utrudnienia w ruchu
WARSZAWA
cpk1
2,5 tysiąca działek i ponad 200 budynków mieszkalnych. CPK szykuje grunt pod budowę
BIZNES
Pas z plandeki ciężarówki uderzył kobietę
Pas z ciężarówki śmiertelnie ranił pieszą. Kierowca stanie przed sądem
Łódź
Donald Tusk
Tusk stanowczo o reformie. "Znajdziemy lepsze sposoby"
BIZNES
Przewozili 130 tysięcy dolarów w bagażach (zdj. ilustracyjne)
90 tysięcy poszkodowanych, 32 miliony dolarów strat. Była pracownica policji wśród oskarżonych
Wrocław
Park Akcji "Burza"
Stołeczny park na krótkiej liście nominowanych do prestiżowej nagrody
WARSZAWA
Administracja Trumpa wydała nowe zalecenia żywieniowe dla Amerykanów
Nowa odwrócona piramida żywieniowa. Co w niej dobrego, na co lepiej uważać?
Zuzanna Kuffel
Kai Wegner
Grał w tenisa w czasie blackoutu, chcą jego dymisji
Świat
Zima, mróz, śnieg
Globalne ocieplenie nie oznacza, że nie będzie zimy
METEO
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Oblodzone torowisko, tramwaje jeździły objazdami
WARSZAWA
40-latkowi grozi do 10 lat więzienia
Staranował policjantów. Użyli broni, by go zatrzymać
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Polska - Australia w ćwierćfinale United Cup. Godziny meczów
EUROSPORT
Książę Andrzej
Media: były książę uwikłany w transakcję z oligarchą. "Rażące sygnały ostrzegawcze"
BIZNES
Poseł Matecki i jego gra "zmuszanymi dziećmi"
Matecki i "dzieci zmuszone do śpiewania ukraińskiego hymnu". Polityczna gra fałszem
Renata Gluza
Wenezuela. Protestujący domagają się uwolnienia Nicolasa Maduro
Trump pytany o nadzór nad Wenezuelą. "Tylko czas pokaże"
Świat
imageTitle
Jedyny taki konkurs. Ogłoszono składy na Red Bull Skoki w Punkt
EUROSPORT
Kim są agenci ICE? (Zdjęcie ilustracyjne)
Agenci ICE znów w ogniu krytyki. Kim są i co robią w Minnesocie?
Świat
O życie wilka walczą specjaliści w Leśnym Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Piotrkowie.
Wilk wpadł w kłusownicze wnyki. Leśnicy podjęli "bolesną decyzję"
Łódź
Mężczyzna ranny po strzelaninie na stacji paliw w Żarach. Policja zatrzymała sprawcę (zdj. ilustracyjne)
Znikały beczki z przepalonym olejem, ktoś podstawiał puste
Kraków
Samochód uszkodził SOR i karetkę
Pasażerka uruchomiła auto, staranowała SOR i karetkę
Trójmiasto
W lipcu 2013. sąd uniewinnił Boguckiego
Zabójca "Pershinga" wychodzi na wolność. Zmienił nazwisko
Katowice
imageTitle
Australian Open nie dla mistrzyni olimpijskiej
EUROSPORT
Opiekun porzucił psa w Wigilię
Wyrzucił psa na ulicę i odjechał
Poznań
UW
Ogłoszono Słowo Roku 2025. Internauci i językoznawcy niemal zgodni

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica