W internecie pojawiło się nagranie z momentu podpalenia mężczyzny na przystanku tramwajowym przy ulicy Pomorskiej w Łodzi. Podejrzany 33-latek usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Nie przyznał się do winy. - Wszystko wskazuje na to, że doszło do podpalenia zarostu mężczyzny, następnie ogień zaczął się rozprzestrzeniać na odzież - wyjaśnił rzecznik łódzkiej prokuratury.