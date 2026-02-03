Logo strona główna
Polska

Kierwiński: na miejscu ludzi prezydenta w takie tematy bym nie wchodził

Kropka nad i - Marcin Kierwiński
Kierwiński: można by było zadać wiele pytań o kontakty samego pana prezydenta
Źródło: Kropka nad i TVN24
To bardziej wygląda na bicie piany - ocenił w "Kropce nad i" w TVN24 minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Mówił tak o tematach zwołanego przez prezydenta posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Prezydent Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego na 11 lutego. Mają być omawiane trzy tematy: pożyczka z programu SAFE, zaproszenie Polski do Rady Pokoju oraz "wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego".

Kancelaria Sejmu już skomentowała taki plan posiedzenia, podkreślając, że "marszałek Sejmu objęty jest stałą, pełną ochroną kontrwywiadowczą" i "gdyby istniało jakiekolwiek zagrożenie, to odpowiednie służby już dawno by zareagowały". "Rada Bezpieczeństwa Narodowego ma charakter doradczy i polityczny" i "nie zastępuje służb, a te nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości" - oświadczyła Kancelaria Sejmu.

Kierwiński: na miejscu ludzi prezydenta nie wchodziłbym w takie tematy

W "Kropce nad i" w TVN24 minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński wyznał, że bardzo go zaskoczył trzeci punkt, czyli sugerowanie, że marszałek Czarzasty miał "dziwne kontakty". - Ja na miejscu urzędników pana prezydenta i urzędników PiS-owskich w takie tematy bym nie wchodził, bo też można by było zadać wiele pytań o kontakty samego pana prezydenta - ocenił.

- Ale w tej sprawie chcę powiedzieć bardzo jasno, że to wygląda na robienie takiej taniej, populistycznej polityki przez kancelarię pana prezydenta Nawrockiego - powiedział gość Moniki Olejnik. Zaznaczył, że prezydenccy urzędnicy powinni to zgłosić służbom, jeśli mają jakieś konkretne informacje. - To bardziej wygląda na bicie piany - ocenił.

Prezydent RP Karol Nawrocki
Prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego
Włodzimierz Czarzasty
Wniosek o nagrodę Nobla dla Trumpa. Czarzasty podjął decyzję
Gotowiec odpowiedzi do Norweskiego Komitetu Noblowskiego
Dotarliśmy do "gotowca", który Amerykanie wysłali do polskiego Sejmu
Katarzyna Kolenda-Zaleska

Kierwiński: PiS-owcy klęczą na kolanach przed Amerykanami

Marcin Kierwiński powiedział, że jest również zaskoczony krytyką programu SAFE ze strony polityków PiS. To unijny program niskooprocentowanych pożyczek na zakup uzbrojenia. Polska jest jego największym beneficjentem - Komisja Europejska zatwierdziła 43,7 miliarda euro - około 185 miliardów złotych - na 139 pozycji z polskiego planu.

- Oni nie cieszą się z tego, że Polska uzyskała największe pieniądze na bezpieczeństwo spośród wszystkich krajów europejskich. Ja sam jako minister spraw wewnętrznych i administracji bardzo się cieszę - powiedział Kierwiński. Przyznał, że jest to pożyczka, ale dodał, że pieniądze są potrzebne teraz.

Minister wskazał, że jedyny zarzut PiS-u pod adresem SAFE to fakt, że nie można wykorzystać tych środków na zakup amerykańskiego sprzętu.

- Muszę powiedzieć, że to jest coś niesamowitego, że polscy politycy tak bardzo na kolanach klęczą przed politykami z jakiegoś innego kraju. Mówię tutaj o politykach amerykańskich - zaznaczył Kierwiński. Dodał, że USA są cały czas "głównym sojusznikiem" Polski, ale ważne jest też partnerstwo z Europejczykami.

pap_20251204_105
Gigantyczne pieniądze, "dokument niejawny". Ministerstwo zabiera głos
Łukasz Figielski
Sławomir Cenckiewicz
Szef BBN "nie wie, o czym mówi"? Gdzie możemy kupić sprzęt wojskowy w ramach SAFE
Gabriela Sieczkowska
Uroczystość przekazania pierwszego seryjnego Przeciwlotniczego Systemu Rakietowo - Artyleryjskiego PILICA dowództwu 34. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w siedzibie jednostki w Bytomiu
"Polska będzie największym beneficjentem". Jest zgoda Komisji Europejskiej
Świat

Polskie wątki w aferze Epsteina. Kierwiński o dwóch kwestiach

Premier Donald Tusk poinformował we wtorek, że powstanie komisja analityczna do zbadania polskich wątków w aktach Jeffreya Epsteina. Był to amerykański finansista i przestępca seksualny, który miał szerokie kontakty na całym świecie i był oskarżony o stręczycielstwo nieletnich. Popełnił samobójstwo w areszcie w 2019 roku. W ostatnich tygodniach amerykańska administracja opublikowała liczne dokumenty ze śledztwa.

CZYTAJ WIĘCEJ: Zbadają polskie wątki afery Epsteina. Zapowiedź premiera

Kierwiński tłumaczył, że są dwa argumenty, które przemawiały za powołaniem takiej komisji. - Pierwsza kwestia to jest kwestia elementarnej przyzwoitości, czyli jeżeli w jakikolwiek sposób osoby polskiego pochodzenia, polscy obywatele, polskie kobiety, były zmuszane czy też zmuszono je do uczestnictwa w tym procederze, to państwo musi o takie osoby się upomnieć i musi zareagować - powiedział minister.

Druga kwestia - jak przekonywał Kierwiński - jest równie ważna i dotyczy bezpieczeństwa narodowego, gdyż podejrzewa się, że za Epsteinem mogły stać służby rosyjskie. Cały proceder mógł służyć zbieraniu tak zwanych kompromatów, czyli materiałów kompromitujących ważne osoby.

- Polskie państwo musi wiedzieć, na kogo takie kompromaty mogły być zbierane, czy są jacyś polscy politycy, na których mogą być zebrane kompromaty, albo czy ważni politycy światowi w tym procederze uczestniczyli i dzisiaj mogą wpływać na nasze bezpieczeństwo - wyjaśniał gość Moniki Olejnik.

Kierwiński: politycy PiS na pewno będą krzyczeć głośno przeciwko tej komisji
Źródło: Kropka nad i TVN24

Minister ocenił ponadto, że politycy PiS będą przeciwni powołaniu tej komisji. - Zważywszy na to, jak oni bardzo uzależnili swój los od pana prezydenta Trumpa - argumentował. Donald Trump przez wiele lat utrzymywał kontakty z Jeffreyem Epsteinem, aż do mniej więcej początku XXI wieku.

- Polski polityk, nawet jeżeli jest zakochany tak głęboko w polityce pana prezydenta Trumpa jak zakochani są politycy PiS-u, musi przyznać, że w tej sprawie po prostu potrzebne są dogłębne badania i dogłębne ustalenia, pokazujące, jakie są realne zagrożenia wynikające z tej afery - podsumował Kierwiński.

OGLĄDAJ: Szef MSWiA o jednym z tematów RBN: to wygląda na robienie taniej, populistycznej polityki
pc

Szef MSWiA o jednym z tematów RBN: to wygląda na robienie taniej, populistycznej polityki

pc
Autorka/Autor: Filip Czerwiński

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

