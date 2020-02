Marcin Dubieniecki zostaje w areszcie. Na miesiąc

Podejrzany o przyjęcie kilkuset tysięcy złotych

W śledztwie prowadzonym przez szczecińską Prokuraturę Regionalną Dubieniecki jest podejrzany o przyjęcie kilkuset tysięcy złotych od biznesmena Krzysztofa B. Ze śledztwa CBA wynika, że miał przyjąć pieniądze w latach 2012-2014. W zamian miał się zobowiązać do aktywnych działań, by zablokować wprowadzenie zarządu komisarycznego w SKOK Wołomin i pomóc we wprowadzeniu wskazanej przez biznesmena osoby do zarządu tej kasy.