ROZMOWA PIASECKIEGO Marcin Bosacki o decyzji Lwowskiej Rady Obwodowej: trzymamy za słowo kancelarię Wołodymyra Zełenskiego Justyna Sochacka |

Bosacki o decyzji Lwowskiej Rady Obwodowej: trzymamy za słowo kancelarię Zełenskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/PAP

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Lwowska Rada Obwodowa ogłosiła 2027 rok Rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), jej dowódcy Romana Szuchewycza oraz działacza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) Ołeha Olżycza. Decyzja ta zapadła we wtorek na plenarnym posiedzeniu Lwowskiej Rady Obwodowej, która jest odpowiednikiem polskiego sejmiku wojewódzkiego.

Bosacki: mamy obietnicę, trzymamy za słowo kancelarię Zełenskiego

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki (KO) ocenił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że "to jest bardzo zła decyzja". - Wręcz bym powiedział, prowokacyjna decyzja w obecnych stosunkach polsko-ukraińskich i obecnych potrzebach Ukrainy. Zrobiona jakby przez agentów Rosji tak naprawdę - dodał.

- Mamy obietnicę ze strony najbliższych współpracowników prezydenta Zełenskiego, że ta decyzja nie wejdzie w życie, czyli nie będzie roku UPA i Szuchewycza - przekazał Bosacki.

Jego zdaniem "dobrym znakiem jest to, że wczoraj późnym wieczorem ze strony internetowej obwodu lwowskiego ta uchwała zniknęła". - Trzymamy za słowo kancelarię prezydenta Zełenskiego, że ta fatalna decyzja w życie nie wejdzie - podsumował.

Bosacki o "mylnym wyborze Nawrockiego na prezydenta"

Bosacki odniósł się do przyjętych we wtorek przez Sejm nowelizacji Kodeksu karnego dotyczącej częściowej dekryminalizacji aborcji oraz ustawy dopuszczającej aborcję w przypadku ciężkiej wady płodu. Oba projekty trafią teraz do Senatu.

Powiedział, że najważniejsze jest to, że "wreszcie postulaty nie tylko Polek, ale większości polskiego społeczeństwa, co pokazują sondaże, o tym, żeby przynajmniej częściowo aborcja została zdekryminalizowana, się spełniły". Na uwagę, że koalicja rządząca dzieliła się w tej kwestii, odparł: - Ale ostatecznie udało się to przegłosować.

- Najważniejsze, że dowieźliśmy jedną z obietnic sprzed trzech lat - dodał. Pytany o kwestię podpisu prezydenta Karola Nawrockiego, wiceszef MSZ powiedział, że "niestety może okazać się, że mylny wybór Karola Nawrockiego na prezydenta także w tej sprawie będzie miał swoje konsekwencje".

Dopytywany, co znaczy "mylny", powiedział, że jego zdaniem "to był błąd narodu polskiego".

Wkrótce dalsza część rozmowy.

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