Manuela Gretkowska: są tak zmanipulowani, że doprowadzają do własnego upadku i upadku Polski

Powieść dzieje się w XVIII wieku w Polsce, wokół dworu Stanisława Augusta. Manuela Gretkowska pytana o powody wybrania jednego konkretnie roku z czasów panowania ostatniego władcy Rzeczpospolitej Obojga Narodów mówi, że "to jest właśnie taki rok, jak teraz". – Sejmu, który na własne życzenie właściwie nic nie może. Ci, którzy mogliby się zbuntować i zrobić rewoltę, tego nie robią. Inni sprzedają się za różne historie, nie tylko za spółkę państwową – mówi autorka. – To jest moment, kiedy wszyscy myślą, że Polska będzie istniała – dodaje.

Autorka uważa, że podobnie teraz "myślimy, że będziemy w Unii Europejskiej". – I nadchodzi krach na własne życzenie. Ludzie, którzy są wierzący, robią to dla Polski, dla Boga, po prostu Sarmacja. Chcą jak najlepiej, ale są tak zmanipulowani przez własną głupotę, że doprowadzają do własnego upadku i upadku Polski – mówi Manuela Gretkowska. Pisarka przyznaje, że sytuacja, którą opisała, narastała we wcześniejszych latach. – Ale to jest moment kulminacyjny, dojścia do ściany – dodaje.