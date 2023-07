12 postulatów w Manifeście Młodych. "Fundament dla normalnej Polski"

Możemy sprawić, by Polska była w końcu państwem naszych marzeń - powiedziała na konferencji prasowej działaczka społeczna Dagmara Adamiak, inicjatorka Kampanii Prawdy. Ogłosiła zawierający 12 postulatów Manifest Młodych i zaapelowała do demokratycznej opozycji o jego przyjęcie.

- Jestem dzisiaj tutaj po to, żeby powiedzieć wam, że mamy w sobie ogromną siłę, że każdy i każda z nas ma w sobie ogromną siłę do tego, żeby zmieniać, żeby robić niesamowite rzeczy - powiedziała w piątek na konferencji prasowej przed Sejmem Dagmara Adamiak, działaczka społeczna i inicjatorka Kampanii Prawdy.

12 postulatów, które są "fundamentem dla normalnej, demokratycznej Polski"

Manifest Młodych

1. Legalna aborcja do 12 tygodnia ciąży. 2. Zwiększenie budżetu na psychiatrię dzieci i młodzieży. 3. Odchudzenie podstawy programowej i dostosowanie jej do XXI wieku. 4. Publiczny żłobek i przedszkole dla każdego dziecka. 5. Usprawnienie i rozszerzenie przyznawania mieszkań komunalnych. 6. Postawienie na odnawialne źródła energii. 7. 500+ z programem dochodowym do 5000 złotych na osobę. 8. Pełna realizacja Konwencji Antyprzemocowej. 9. Likwidacja funduszu kościelnego, klauzuli sumienia i obrazy uczuć religijnych. 10. Związki partnerskie i małżeństwa jednopłciowe. 11. Reforma publicznego systemu ochrony zdrowia. 12. Limit do trzech kadencji w Sejmie, Senacie i w samorządach.