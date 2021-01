Chcielibyśmy, żeby decyzja o przyjęciu mandatu była podjęta świadomie i z pełną odpowiedzialnością - powiedział w "Kropce nad i" wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda (PiS). Tomasz Trela (Lewica) ocenił, że złożony przez PiS projekt ustawy dotyczący zniesienia możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego "to jest po prostu taka pospolita publiczna granda".

W ubiegły piątek klub Prawa i Sprawiedliwości złożył w Sejmie projekt noweli Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia zakładający zniesienie możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego, a wprowadzający jedynie możliwość zaskarżenia do sądu już nałożonego mandatu. Obecnie, w razie odmowy przyjęcia mandatu karnego, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie.

"Chcecie zrobić wszystko, żeby ludzie nie mogli manifestować"

O projekcie dotyczącym zniesienia możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego rozmawiali w "Kropce nad i " w TVN24 wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda z PiS i wiceprzewodniczący klubu Lewica Tomasz Trela.

Trela odniósł się między innymi do wypowiedzi wicemarszałka Sejmu. - Jeżeli chodzi o słowa pana marszałka Terleckiego, to obnażył całe środowisko PiS-owskie. Jak nie ma argumentów, to jedyne, co potrafi zrobić, to pokazać plecy i powiedzieć "ta durna opozycja" - powiedział.

Jego zdaniem to, "co próbuje zrobić pan minister (sprawiedliwości, Zbigniew - red.) Ziobro, żeby nakazać przyjęcie każdego mandatu przez obywatela, to to jest po prostu taka pospolita publiczna granda". - Chcecie zrobić wszystko, żeby ludzie nie mogli manifestować - ocenił, kierując te słowa do wiceministra Budy z PiS.

- Pewnie macie niecny zamiar i niecny plan, żeby tuż po podpisaniu tej haniebnej ustawy przez prezydenta, ogłosić wyrok (wydany - przyp. red.) przez pseudo Trybunał Konstytucyjny, po którym wylała się fala protestów na ulicach i chcecie stłumić tych ludzi - kontynuował.

- Mam dla pana bardzo złą informację, nie zatrzymacie ludzi, którzy są niezadowoleni z waszych rządów. Możecie nas karać, możecie nakładać mandaty, a my będziemy walczyć o nasze prawa na ulicach - dodał Trela.

TK kierowany przez Julię Przyłębską orzekł 22 października ubiegłego roku, że przepis tak zwanej ustawy antyaborcyjnej z 1993 roku zezwalający na przerwanie ciąży w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Przepis straci moc wraz z publikacją wyroku, ale ten nie został jak dotąd ogłoszony w Dzienniku Ustaw. W reakcji na orzeczenie przez Polskę przetoczyła się fala protestów.

"Cała ustawa opiera się tylko na jednym: żeby decyzję o tym, czy kwestionować mandat i swoją odpowiedzialność podjąć w domu"

Wiceminister Buda przekonywał zaś, że "cała ustawa opiera się tylko na jednym: żeby decyzję o tym, czy kwestionować mandat i swoją odpowiedzialność podjąć w domu, nie na ulicy". - To znaczy, żeby podjąć po zastanowieniu się, po skonsultowaniu - wyjaśniał.

Jego zdaniem "często mandat jest związany z sytuacją emocjonalną, nerwową".- Jeśli dzisiaj przyjmiemy mandat, nie mamy uprawnienia do tego, żeby od tego przyjęcia mandatu się odwołać - mówił.

- Chcielibyśmy, żeby decyzja była podjęta świadomie i z pełną odpowiedzialnością - dodał Buda.

Buda: myślę, że Gowin da się przekonać

Jak mówił wiceminister funduszy i polityki regionalnej, o odwołaniu się od mandatu "będzie można najzwyczajniej w świecie zadecydować w siedem dni i odwołać się, jeżeli ta decyzja jest kwestionowana". - Do tej pory tak nie było. Jeśli przyjęliśmy mandat nic nie mogliśmy z tym zrobić, teraz będziemy mieli możliwość odwołania się - przekonywał.

Buda dodał, że "jeśli będzie uzasadniona sytuacja, sąd może zwolnić z natychmiastowej wykonalności zapłacenia mandatu".

- Najczęściej to jest tak, że mandat jest 200 złotych, a później postępowania sądowe i koszty wynoszą mniej więcej dwa tysiące. Postępowanie będzie raczej powodowało, że Polacy ostatecznie w tych postępowaniach zapłacą mniej - ocenił.

Buda pytany o sprzeciw szefa Porozumienia, wicepremiera Jarosława Gowina wobec tej inicjatywy, odparł, że "to jest kwestia przedyskutowania tego rozwiązania". - Myślę, że da się przekonać. Myślę, że merytoryczne argumenty tutaj wystarczą - uznał.

"Tego żaden normalny człowiek nie jest w stanie zrozumieć"

Trela mówił natomiast, że Jarosław Gowin "nie rozumie" proponowanego przez PiS projektu i "nie zrozumie, bo tego żaden normalny człowiek nie jest w stanie zrozumieć".

- Chcecie dzisiaj zastosować taki manewr: my was ukażemy, macie nam zapłacić, a później może, jak będziecie chcieli, to dojdziecie swoją prawdę w sądzie i może się to okazać za kilka lub kilkanaście miesięcy - mówił poseł Lewicy. - Naprawdę wy chcecie z obywateli dzisiaj zrobić płatników waszych nieudolnych rządów, żeby pokrywali wasze dziury budżetowe - dodał, zwracając się do Budy.

