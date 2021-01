"Durna opozycja w każdej sprawie mówi to samo". Terlecki odpowiada na krytykę projektu PiS

Projekt posłów PiS dotyczący zmian w przepisach dotyczących wykroczeń jest "rozsądny i logiczny", a opozycja jest "durna" i "mówi w kółko to samo" - ocenił Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu i szef klubu Prawa i Sprawiedliwości. Odniósł się w ten sposób do krytyki pod adresem projektu zmian przepisów dotyczących nakładania mandatów karnych i zniesienia możliwości odmowy przyjęcia mandatu. Opozycja twierdzi, że propozycja PiS łamie między innymi zasadę domniemania niewinności.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie projekt nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zawiera on propozycję wprowadzenia przepisu, by nie można było - jak dotąd - odmówić przyjęcia mandatu karnego i odwołać się do sądu, byłaby natomiast możliwość zaskarżenia do sądu mandatu, ale nie byłoby możliwości odmówienia przyjęcia takiego mandatu.