"Uderzenie mandatem może być równie dotkliwe jak pałką"

Chodzi po prostu o to, żeby prawo było narzędziem do rozpędzania demonstracji, do ograniczania protestów. Ten projekt żadną miarą nie może być uznany za prawo zwłaszcza, że jest procedowany bez konsultacji i ma wywołać efekt mrożący - mówił w TVN24 profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego. Skomentował w ten sposób złożony w Sejmie przez PiS projekt dotyczący zniesienia możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie projekt nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zawiera on propozycję wprowadzenia przepisu, by nie można było - jak dotąd - odmówić przyjęcia mandatu. Byłaby natomiast możliwość zaskarżenia nałożonego mandatu do sądu. Projekt został zamieszczony w piątek na stronach Sejmu.

Profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego ocenił w TVN24, że "to jest propozycja zupełnie z innego świata niż ten, który opisuje nasza konstytucja".

- To jest propozycja, z tego świata, o którym opowiada Telimena w "Panu Tadeuszu", kiedy wspomina jak to było w Petersburgu, gdzie sędzią był policmajster. Policmajster powinność swej służby rozumiał i w sporze między władzą a poddanym oczywiście zajmował takie stanowisko, jakie podobało się władzy – mówił.

- A tutaj mamy takiego właśnie ulicznego sędziego pokoju, który sprawiedliwość wymierza wedle swego uznania – dodał Piotrowski.

"Chodzi o to, żeby prawo było narzędziem do rozpędzania demonstracji"

Zauważył, że "gdy zostanie wniesione zażalenie na mandat, to w rezultacie, po rozpoznaniu odwołania, sąd może orzec karę surowszą". – Tutaj dotykamy istoty tego pomysłu. Chodzi po prostu o to, żeby prawo było narzędziem do rozpędzania demonstracji, do ograniczania protestów. Uderzenie mandatem może być równie dotkliwe jak uderzenie pałką, dlatego ten projekt żadną miarą nie może być uznany za prawo zwłaszcza, że jest procedowany bez konsultacji i ma wywołać efekt mrożący - ocenił gość TVN24.

- Ma przynieść ograniczenie praw i wolności obywatelskich, w szczególności prawa do wolności zgromadzeń, a to jest konstytucyjnie niedopuszczalne - podkreślił.

Autor:js/kg

Źródło: TVN24