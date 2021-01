Czy szef kancelarii premiera odmówił kiedyś przyjęcia mandatu? "Sprawa skończyła się w sądzie"

Zawsze warto tworzyć rozwiązania, które pozwalają obywatelowi przedstawić swój punkt widzenia i zabiegać o prawdę - przekonywał w "Rozmowie Piaseckiego" szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Pytany był o poselski projekt PiS zmieniający przepisy dotyczące karania mandatami. Przyznał, że sam kiedyś odmówił przyjęcia mandatu. - To było wiele lat temu - wspomniał.

Poselski projekt nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, zawiera propozycję przepisu, aby nie można było - jak dotąd - odmówić przyjęcia mandatu. Byłaby natomiast możliwość zaskarżenia nałożonego mandatu do sądu.

O tę propozycję w poniedziałek w "Rozmowie Piaseckiego" pytany był Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - To projekt poselski. Nie czytałem go, nie zapoznałem się jeszcze z nim - powiedział. - Według mojej wiedzy jest to projekt, który ma odbiurokratyzować system i jest wzorowany na rozwiązaniach funkcjonujących w innych krajach europejskich - dodał.