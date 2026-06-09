Krzysztof Stanowski wzywa do linczu urzędniczki skarbówki. Jest zawiadomienie do prokuratury
Poszło o sprawę restauratora z Gdańska, którą opisaliśmy pod koniec maja. Pracowniczki skarbówki dokonały w jednej z gdańskich restauracji zakupu kontrolowanego (testowego) pizzy z krewetkami. Rozliczenie na paragonie nie uwzględniło innej stawki VAT owoców morza (23 procent) niż samej pizzy (8 procent). W konsekwencji urzędniczki ukarały restauratora mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych za naruszenie przepisów karno-skarbowych poprzez zaniżenie stawki podatkowej.
- Babsko obrzydliwe. (…) Przecież ciebie to powinni trzymać na rynku, rozebraną do naga, przypiętą do jakiegoś słupa, żeby wszyscy widzieli, jak głupi potrafi być urzędnik - mówił Stanowski na swoim kanale, nazywając ją "głupią, wredną babą".
Słowa Krzysztofa Stanowskiego. Zawiadomienie do prokuratury
- W ostatnich dniach w mediach pojawił się absolutnie obrzydliwy, plugawy wręcz komentarz dotyczący jednej z naszych urzędniczek, która wykonywała swoje czynności - mówił w poniedziałek na konferencji prasowej minister finansów Andrzej Domański i zapowiedział reakcję w tej sprawie. Zaznaczył, że "o ile dziennikarze, publicyści mają oczywiście prawo atakować polityków, to nigdy nie pozwoli na ataki na urzędników Krajowej Administracji Skarbowej".
Zapytaliśmy ministerstwo o to, jakie kroki zamierza podjąć.
"W dniu 8 czerwca 2026r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku skierował do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z wnioskiem o objęcie czynu ściganiem z urzędu" - przekazało nam biuro prasowe Ministerstwa Finansów we wtorek.
Domański pytany był też o doniesienia kanału Stanowskiego o przymuszaniu urzędników do wlepiania mandatów. - Nie ma żadnego przymusu wystawiania mandatów. Jest rosnąca efektywność działania Krajowej Administracji Skarbowej.
Dodał, że "wyższa stawka VAT została wprowadzona przez poprzedników".
Kotula o Stanowskim: to zachęta do realnej przemocy
Na słowa Krzysztofa Stanowskiego zareagowała też Katarzyna Kotula z Lewicy, sekretarz stanu w KPRM i była ministra ds. równości. "Nawoływanie do linczu, podżeganie do przemocy wobec kobiety, którą według Stanowskiego należy rozebrać do naga i powiesić na słupie na rynku, to nie jest nieśmieszny żart ani 'opinia'" - napisała na X.
"To jest zachęta do realnej przemocy wobec kobiet i urzędniczek wykonujących swoje zadania i egzekwujących obowiązujące prawo" - oceniła. Dodała, "Stanowski ani słowem nie zająknął się o tym, że to PiS zmienił i wprowadził przepisy, na podstawie których wystawia się dziś takie mandaty".
Przypomniała, że słup przywołany przez influencera "służył do publicznego upokarzania złodziei i rozbójników, ale też 'nieposłusznych' kobiet karanych za pyskówki i rzekome przewinienia obyczajowe". Jak dodała, "kobietom dodatkowo często golono głowy właśnie po to, by odebrać im godność i na długo naznaczyć je piętnem hańby".
"Dziś, gdy ktoś wulgarnie fantazjuje o nagiej kobiecie przywiązanej do słupa na rynku, odtwarza dokładnie tę tradycję: przemocy, zastraszania i symbolicznego odzierania kobiet z godności" - napisała Kotula.