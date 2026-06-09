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Krzysztof Stanowski wzywa do linczu urzędniczki skarbówki. Jest zawiadomienie do prokuratury

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Krzysztof Stanowski
Domański: nigdy nie pozwolę na ataki na urzędników Krajowej Administracji Skarbowej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Art Service/PAP
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku skierowała zawiadomienie do prokuratury wobec Krzysztofa Stanowskiego - ustalił portal tvn24.pl. Chodzi o jego słowa o urzędniczce skarbówki, która wystawiła mandat za źle naliczony podatek za pizzę. Działania w tej sprawie zapowiadał wcześniej szef resortu finansów.

Poszło o sprawę restauratora z Gdańska, którą opisaliśmy pod koniec maja. Pracowniczki skarbówki dokonały w jednej z gdańskich restauracji zakupu kontrolowanego (testowego) pizzy z krewetkami. Rozliczenie na paragonie nie uwzględniło innej stawki VAT owoców morza (23 procent) niż samej pizzy (8 procent). W konsekwencji urzędniczki ukarały restauratora mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych za naruszenie przepisów karno-skarbowych poprzez zaniżenie stawki podatkowej.

- Babsko obrzydliwe. (…) Przecież ciebie to powinni trzymać na rynku, rozebraną do naga, przypiętą do jakiegoś słupa, żeby wszyscy widzieli, jak głupi potrafi być urzędnik - mówił Stanowski na swoim kanale, nazywając ją "głupią, wredną babą".

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Słowa Krzysztofa Stanowskiego. Zawiadomienie do prokuratury

- W ostatnich dniach w mediach pojawił się absolutnie obrzydliwy, plugawy wręcz komentarz dotyczący jednej z naszych urzędniczek, która wykonywała swoje czynności - mówił w poniedziałek na konferencji prasowej minister finansów Andrzej Domański i zapowiedział reakcję w tej sprawie. Zaznaczył, że "o ile dziennikarze, publicyści mają oczywiście prawo atakować polityków, to nigdy nie pozwoli na ataki na urzędników Krajowej Administracji Skarbowej".

Zapytaliśmy ministerstwo o to, jakie kroki zamierza podjąć.

"W dniu 8 czerwca 2026r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku skierował do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z wnioskiem o objęcie czynu ściganiem z urzędu" - przekazało nam biuro prasowe Ministerstwa Finansów we wtorek.

Krzysztof Stanowski
Krzysztof Stanowski
Źródło zdjęcia: Art Service/PAP

Domański pytany był też o doniesienia kanału Stanowskiego o przymuszaniu urzędników do wlepiania mandatów. - Nie ma żadnego przymusu wystawiania mandatów. Jest rosnąca efektywność działania Krajowej Administracji Skarbowej.

Dodał, że "wyższa stawka VAT została wprowadzona przez poprzedników".

Kotula o Stanowskim: to zachęta do realnej przemocy

Na słowa Krzysztofa Stanowskiego zareagowała też Katarzyna Kotula z Lewicy, sekretarz stanu w KPRM i była ministra ds. równości. "Nawoływanie do linczu, podżeganie do przemocy wobec kobiety, którą według Stanowskiego należy rozebrać do naga i powiesić na słupie na rynku, to nie jest nieśmieszny żart ani 'opinia'" - napisała na X.

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ROZMOWA PIASECKIEGO

"To jest zachęta do realnej przemocy wobec kobiet i urzędniczek wykonujących swoje zadania i egzekwujących obowiązujące prawo" - oceniła. Dodała, "Stanowski ani słowem nie zająknął się o tym, że to PiS zmienił i wprowadził przepisy, na podstawie których wystawia się dziś takie mandaty".

Przypomniała, że słup przywołany przez influencera "służył do publicznego upokarzania złodziei i rozbójników, ale też 'nieposłusznych' kobiet karanych za pyskówki i rzekome przewinienia obyczajowe". Jak dodała, "kobietom dodatkowo często golono głowy właśnie po to, by odebrać im godność i na długo naznaczyć je piętnem hańby".

"Dziś, gdy ktoś wulgarnie fantazjuje o nagiej kobiecie przywiązanej do słupa na rynku, odtwarza dokładnie tę tradycję: przemocy, zastraszania i symbolicznego odzierania kobiet z godności" - napisała Kotula.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Andrzej DomańskiMinisterstwo FinansówKrajowa Administracja SkarbowaKatarzyna Kotula
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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