Mandat Kamińskiego wygaszony, odwołanie nieuwzględnione. Decyzja Izby Pracy Sądu Najwyższego

Sędzia: dokumenty są tylko tutaj, w tej izbie zarejestrowano akta

Sędzia podkreślał, że to właśnie Izba Pracy jest odpowiednim organem do rozpoznania tej sprawy. - Odwołanie od postanowienia marszałka Sejmu miał rozpoznać Sąd Najwyższy i Sąd Najwyższy dzisiaj je rozpoznał. Rozpoznanie sprawy pana posła Mariusza Kamińskiego miało miejsce w izbie, w której założono i zarejestrowano akta sprawy. Nie ma innych dokumentów niż te, które są zgromadzone tu, w leżących na stole aktach sprawy - wskazywał.

Bieniek przekazał, że Izba Pracy wystąpiła do Izby Kontroli Nadzwyczajnej o "udostępnienie tych dokumentów, na podstawie których Izba Kontroli orzekała". - Chcieliśmy zobaczyć, co w tych aktach jest. Niestety spotkaliśmy się z decyzją odmowną. Ale to nie była czynność niezbędna do wydania orzeczenia w tej sprawie - zaznaczył.