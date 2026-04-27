Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Mama Mai: każde słowo i każdy gest daje bardzo dużo siły

Mecan: cieszę, że ta piosenka brzmiała tak daleko i tak głęboko
Źródło: TVN24
Ludzie piszą do nas, że nas wspierają, że nam kibicują, że w nas wierzą. To ma naprawdę ogromną moc i daje nadzieję na lepsze jutro - powiedziała Katarzyna Mecan, mama Mai, której walka z nowotworem i jej "diss na raka" były inspiracją dla zbiórki zainicjowanej przez influencera Łatwoganga.

Gościem w "Faktach po Faktach" była Katarzyna Mecan, mama Mai z fundacji Cancer Fighters. Maja wraz z raperem Borysem Przybylskim, występującym pod pseudonimem Bedoes 2115, nagrała "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)".

Akcja ta przerodziła się w dziewięciodniowy maraton streamingowy zainicjowany przez youtubera Łatwoganga. W ramach zbiórki zebrano łącznie ponad 250 milionów złotych, które wesprą działania fundacji Cancer Fighters.

Mecan: każde słowo i każdy gest daje rodzicom dużo siły

Mecan przyznała, że nie spodziewała się skali tej akcji i popularności piosenki. - Bardzo się cieszę, że ona brzmiała tak daleko i tak głęboko - przyznała.

Wyraziła nadzieję, że "wszyscy, którzy spotykają się z chorobą nowotworową i nie są sobie w stanie z nią poradzić, słuchając piosenki Mai i patrząc na to, jak ona ją śpiewa, z jakim uśmiechem, to będą tak samodzielnie walczyć i nigdy się nie poddadzą".

Mecan powiedziała też, że Maja była szczęśliwa od samego początku. - Od pierwszych dni, kiedy się dowiedziała, że będzie piosenka. Potem, że będzie do niej dogrywał kawałek Bedoes, jak zobaczyła, ile się dzieje, ile ona dobrego niesie, to praktycznie codziennie mówi, że bardzo się cieszy, że cały świat ją ujrzał - powiedziała.

Dodała, że "ci wszyscy wojownicy" walczący z rakiem, "mogą brać z Mai przykład, że zawsze trzeba iść do przodu z uśmiechem na twarzy".

Doceniła też gesty golenia głowy w solidarności z chorującymi. - Dla takich właśnie dzieciaków i ludzi, którzy nie potrafią sobie z tym poradzić, to w jaki sposób te głowy były golone, z takim uśmiechem na twarzy, to będzie czymś naturalnym, że nie będą tego ludzie odbierać: "nie mam włosów, to jestem inny albo gorszy" - oceniła.

Michał Istel
Dodała, że także dla rodziców, którzy "walczą każdego dnia o zdrowie i uśmiech dziecka, każde słowo i każdy gest daje bardzo dużo siły".

- Gdy patrzymy, że my po prostu nie jesteśmy z tym sami, że ludzie (...) piszą też do nas bardzo dużo słów, że nas wspierają, że nam kibicują, że w nas wierzą - to ma naprawdę ogromną moc i daje nadzieję na lepsze jutro - powiedziała.

Mecan: zachęcam wszystkich do bycia dawcą szpiku

Mecan zaapelowała o zgłaszanie się jako dawcy szpiku. - To ma ogromne znaczenie. Czasami dzień, dwa, tydzień ma naprawdę bardzo ogromne znaczenie dla takiego dziecka, które czeka na przeszczep, bo w ciągu tak naprawdę jednej godziny zdrowie dziecka potrafi się pogorszyć - wyjaśniła.

Zdrowie

Mecan była pytana też o stan zdrowia Mai oraz wpływ tej akcji na jej samopoczucie. - Myślę, że na pewno wpłynęło bardzo dobrze. Teraz jesteśmy w trakcie decyzji w związku z dalszym leczeniem Majeczki. W przyszłym tygodniu czekają ją badania obrazowe, które pozwolą lekarzom podjąć decyzje właściwe, jak ją leczyć - wyjaśniła.

Oceniła, że "całe to pozytywne zamieszanie" sprawiło, że Maja "jest naprawdę w bardzo dobrej kondycji". 

OGLĄDAJ: Mama Mai o zbiórce Łatwoganga: dała nam dodatkową siłę do walki
pc

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Nowotwory
Czytaj także:
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

