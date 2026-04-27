Polska Mama Mai: każde słowo i każdy gest daje bardzo dużo siły

Mecan: cieszę, że ta piosenka brzmiała tak daleko i tak głęboko

Gościem w "Faktach po Faktach" była Katarzyna Mecan, mama Mai z fundacji Cancer Fighters. Maja wraz z raperem Borysem Przybylskim, występującym pod pseudonimem Bedoes 2115, nagrała "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)".

Akcja ta przerodziła się w dziewięciodniowy maraton streamingowy zainicjowany przez youtubera Łatwoganga. W ramach zbiórki zebrano łącznie ponad 250 milionów złotych, które wesprą działania fundacji Cancer Fighters.

Mecan: każde słowo i każdy gest daje rodzicom dużo siły

Mecan przyznała, że nie spodziewała się skali tej akcji i popularności piosenki. - Bardzo się cieszę, że ona brzmiała tak daleko i tak głęboko - przyznała.

Wyraziła nadzieję, że "wszyscy, którzy spotykają się z chorobą nowotworową i nie są sobie w stanie z nią poradzić, słuchając piosenki Mai i patrząc na to, jak ona ją śpiewa, z jakim uśmiechem, to będą tak samodzielnie walczyć i nigdy się nie poddadzą".

Mecan powiedziała też, że Maja była szczęśliwa od samego początku. - Od pierwszych dni, kiedy się dowiedziała, że będzie piosenka. Potem, że będzie do niej dogrywał kawałek Bedoes, jak zobaczyła, ile się dzieje, ile ona dobrego niesie, to praktycznie codziennie mówi, że bardzo się cieszy, że cały świat ją ujrzał - powiedziała.

Dodała, że "ci wszyscy wojownicy" walczący z rakiem, "mogą brać z Mai przykład, że zawsze trzeba iść do przodu z uśmiechem na twarzy".

Doceniła też gesty golenia głowy w solidarności z chorującymi. - Dla takich właśnie dzieciaków i ludzi, którzy nie potrafią sobie z tym poradzić, to w jaki sposób te głowy były golone, z takim uśmiechem na twarzy, to będzie czymś naturalnym, że nie będą tego ludzie odbierać: "nie mam włosów, to jestem inny albo gorszy" - oceniła.

Dodała, że także dla rodziców, którzy "walczą każdego dnia o zdrowie i uśmiech dziecka, każde słowo i każdy gest daje bardzo dużo siły".

- Gdy patrzymy, że my po prostu nie jesteśmy z tym sami, że ludzie (...) piszą też do nas bardzo dużo słów, że nas wspierają, że nam kibicują, że w nas wierzą - to ma naprawdę ogromną moc i daje nadzieję na lepsze jutro - powiedziała.

Mecan: zachęcam wszystkich do bycia dawcą szpiku

Mecan zaapelowała o zgłaszanie się jako dawcy szpiku. - To ma ogromne znaczenie. Czasami dzień, dwa, tydzień ma naprawdę bardzo ogromne znaczenie dla takiego dziecka, które czeka na przeszczep, bo w ciągu tak naprawdę jednej godziny zdrowie dziecka potrafi się pogorszyć - wyjaśniła.

Mecan była pytana też o stan zdrowia Mai oraz wpływ tej akcji na jej samopoczucie. - Myślę, że na pewno wpłynęło bardzo dobrze. Teraz jesteśmy w trakcie decyzji w związku z dalszym leczeniem Majeczki. W przyszłym tygodniu czekają ją badania obrazowe, które pozwolą lekarzom podjąć decyzje właściwe, jak ją leczyć - wyjaśniła.

Oceniła, że "całe to pozytywne zamieszanie" sprawiło, że Maja "jest naprawdę w bardzo dobrej kondycji".

