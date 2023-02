NFZ żąda wyjaśnień po słowach Mamy Ginekolog. "Nie ma lepszych i gorszych pacjentów"

Mama Ginekolog, czyli Nicole Sochacki-Wójcicka, lekarka Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kilka dni temu wywołała dyskusję w mediach społecznościowych, gdy w relacji na Instagramie przyznała, że przyjmuje znajomych i przyjaciół w swoim gabinecie. Nagranie zniknęło już z jej konta, ale influencerka Maja Staśko opublikowała je na swoim profilu na platformie Tik Tok. "Dlaczego moje koleżanki mają u mnie badania? To jest normalne, że każdy lekarz zajmuje się swoją rodziną, swoimi znajomymi w swoim wolnym czasie. (...) Każdy tak robi. Ja o tym rozmawiałam z zarządem, z profesorem i to jest normalne. To jest też sposób, żeby skrócić kolejki i dostęp po prostu do lekarza" - słyszymy na nagraniu.