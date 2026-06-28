Polska Mały samolot uderzył w najwyższy wieżowiec w Pekinie. Pierwsze wyjaśnienia Oprac. Mikołaj Stępień |

Uszkodzenia w wieżowcu w Pekinie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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W piątek mały samolot uderzył w najwyższy wieżowec w stolicy Chin. W opublikowanym w sobotę lakonicznym komunikacie władz pekińskiej dzielnicy Chaoyang nie sprecyzowano jednak, o który budynek chodzi.

Samolot uderzył w wieżowiec China Zun. Lakoniczny komunikat władz

Poinformowano jedynie, że do zdarzenia doszło "w okolicy wschodniej trzeciej obwodnicy, gdzie jednosilnikowy, dwumiejscowy lekki samolot sportowy uderzył podczas lotu w wysoki budynek". W wyniku katastrofy zginął pilot, który był jedyną osobą na pokładzie. 13 innych osób doznało obrażeń.

Do wypadku doszło w piątek przed godz. 18 czasu lokalnego (godz. 12 w Polsce). Maszyna uderzyła w mierzący 528 metrów budynek Citic Tower, znany jako China Zun. W sobotę rano pobliskie ulice w biznesowej dzielnicy pozostawały zablokowane przez policję, a we wschodniej fasadzie drapacza chmur wciąż widoczna była wyrwa.

Uszkodzenia wieżowca w Pekinie po uderzeniu samolotu Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JESSICA LEE

Oświadczenie wydane przez administrację dzielnicy było pierwszym oficjalnym komunikatem dotyczącym zdarzenia, mimo że minęła od niego już doba. Dotychczas o tym wypadku nie informowały żadne chińskie media.

Katastrofa lotnicza w Pekinie. Władze cenzurują informacje

W internecie - jeszcze przed reakcją chińskich cenzorów - pojawiły się nagrania dokumentujące sytuację tuż po tym, gdy maszyna typu Sunward Aurora SA60L rozpadła się w powietrzu w wyniku uderzenia w budynek. Jej płonące szczątki spadły na wiatę nad wschodnim wejściem do budynku. Świadkowie opisywali potężną eksplozję, której huk był "głośniejszy niż wybuchy fajerwerków". Policja odgrodziła teren kordonami i zmusiła świadków do usuwania nagrań.

Restrykcyjne działania służb mają związek z lokalizacją wieżowca - zaledwie kilka kilometrów dalej znajduje się pilnie strzeżony kompleks Zhongnanhai, rezydencja przywódcy ChRL Xi Jinpinga i najwyższych władz partii.

Policja w Pekinie blokuje ulicę po uderzeniu samolotu w wieżowiec Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JESSICA LEE

Brytyjski dziennik "Financial Times" ustalił, że na lotnisku szkoły lotniczej Eastern Pioneer, skąd prawdopodobnie wystartowała maszyna, policja przeszukała jeden z samochodów. Pojazd zarejestrowany jest na osobę, której nazwisko pokrywa się z danymi osobowymi menedżera spółki podległej grupie finansowej Citic, która ma swoją główną siedzibę w uszkodzonym wieżowcu.

Incydenty z udziałem prywatnego lotnictwa są w Chinach niezwykle rzadkie. Władze państwowe utrzymują tam jedne z najsurowszych na świecie obostrzeń dotyczących kontroli przestrzeni powietrznej - zwłaszcza w stolicy, z uwagi na ochronę kluczowych obiektów rządowych. W maju jeszcze bardziej zaostrzono przepisy dotyczące lotów na niskich wysokościach, wprowadzając zakaz używania dronów.

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