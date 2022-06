A może to nie wietrzna, tylko małpia ospa? "Objawy są podobne"

W Polsce potwierdzono pierwszy przypadek małpiej ospy. - Dużo osób się martwi, dużo osób do nas dzwoni. Miałam telefon od pewnej mamy, która się zaniepokoiła, że ma dziecko z ospą wietrzną i mówi: a może to nie wietrzna, tylko małpia? - mówiła w "Faktach po Faktach" dr Grażyna Cholewińska-Szymańska. Przyznała, że objawy obu chorób są podobne. Wirusolog dr Tomasz Dzieciątowski uspokajał, twierdząc, że "pandemia jako taka nam nie grozi".

O pierwszym przypadku małpiej ospy w Polsce poinformował w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. - Mieliśmy około 10 podejrzeń małpiej ospy, próbki są badane. 10 czerwca to dzień, gdy mamy pierwszy przypadek - powiedział szef MZ podczas konferencji prasowej zorganizowanej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Małpia ospa to rzadka, odzwierzęca choroba wirusowa. Zwykle występuje w zachodniej i środkowej Afryce. Wśród symptomów wymienia się gorączkę, bóle głowy i wysypkę skórną, która zaczyna się na twarzy i rozprzestrzenia się na resztę ciała. Przypadki zakażenia wirusem małpiej ospy zarejestrowano ostatnio m.in. w Niemczech , Szwajcarii, Hiszpanii, Belgii , Włoszech, Portugalii, Wielkiej Brytanii , Austrii i w Szwecji.

Ospa wietrzna czy małpia?

- Dużo osób się martwi, dużo osób do nas dzwoni. Miałam telefon od pewnej mamy, która się zaniepokoiła, że ma dziecko z ospą wietrzną i mówi: a może to nie wietrzna, tylko małpia? - powiedziała Cholewińska-Szymańska.

"Pandemia jako taka nam nie grozi"

Zaznaczył, że o małpiej ospie wiemy znacznie więcej niż o koronawirusie dwa lata temu. - Pierwsze zakażenia u zwierząt były wykryte już w latach 50 XX wieku. Zakażenia u ludzi stwierdzano już w latach 70. Pojedyncze przypadki w Europie zawleczone z Afryki, gdzie ten wirus występuje endemicznie, są stwierdzane co roku, w związku z tym nie jest to nic specjalnie nowego - zauważył.

Dodał jednak, że wirus, z którym mamy obecnie do czynienia będzie wymagał dalszych badań. - Do tej pory w Afryce Zachodniej podstawowym zakażeniem było zakażenie odzwierzęce. W Afryce Wschodniej kontakt był ułatwiony, tam wirus przenosił się między ludźmi, ale głównie przez bezpośredni kontakt. My tutaj (na Zachodzie - red.) do końca nie wiemy, mamy dużo podejrzeń, bo to jest również droga kropelkowa, droga kontaktów seksualnych, że ten wirus troszeczkę zmienił swoje zachowanie i stąd ułatwione zakażenia w krajach rozwiniętych - tłumaczył.