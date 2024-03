Śmiertelny wypadek w miejscowości Kąśna Górna

czytaj dalej

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie programu ministerstwa edukacji, który określany jest jako willa plus. Sąd Najwyższy USA zdecydował, że Donald Trump może pojawić się na kartach do głosowania w wyborach prezydenckich w USA. Z kolei Kongres Parlamentu Francuskiego zagłosował za wpisaniem prawa do aborcji do konstytucji Francji. Oto siedem rzeczy, które warto wiedzieć 5 marca.